Grok Studio, la nuova piattaforma di xAI, si pone come diretto concorrente di Canva, famoso strumento OpenAI .

L’ultima “creatura” di Elon Musk è stata presentata ufficialmente nella giornata di ieri tramite X, rappresentando l’ultimo passo avanti del chatbot Grok. Forte di un’interfaccia dedicata, Grok Studio consente agli utenti di collaborare in tempo reale con l’Intelligenza Artificiale, offrendo ampio spazio di manovra quando l’utente intende generare contenuti creativi.

Il nuovo strumento è disponibile sia in versione gratuita che premium sul sito Grok.com, la piattaforma amplia le possibilità offerte dal chatbot, rendendolo uno strumento versatile e potente per professionisti e creativi.

Grok Studio promette potenzialità notevoli

Il cuore di Grok Studio risiede nelle sue capacità tecniche, pensate per migliorare la produttività professionale. Gli sviluppatori, in particolare, troveranno numerosi strumenti utili per i loro progetti. Tra le funzionalità principali spiccano:

L’esecuzione diretta di codice nei principali linguaggi di programmazione come Python , JavaScript e C++ ;

come , e ; La visualizzazione immediata di elementi HTML all’interno dell’interfaccia, semplificando il processo di sviluppo web;

all’interno dell’interfaccia, semplificando il processo di sviluppo web; Il collegamento diretto con Google Drive, che permette di incorporare file esterni come documenti, fogli di calcolo e presentazioni nei prompt di lavoro.

Nonostante il mercato dell’AI sia già ricco di soluzioni simili, come il già citato Canva e Artifacts di Anthropic, Grok Studio punta a differenziarsi grazie a un’interfaccia progettata per ottimizzare la collaborazione tra uomo e macchina. L’integrazione con servizi cloud come Google Drive rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo, rendendo la piattaforma particolarmente interessante per professionisti che lavorano su progetti condivisi o in team.

Di fatto, il nuovo strumento sembra lanciare ulteriormente Grok che, di recente, ha già catturato l’attenzione del pubblico con uno strumento avanzato per la generazione di immagini tramite AI. In linea con la visione di Elon Musk, questa nuova funzionalità riflette l’obiettivo di rendere la tecnologia AI accessibile e utile per un pubblico sempre più ampio. Con strumenti come Grok Studio, il futuro della produttività sembra sempre più orientato verso un’interazione fluida e sinergica tra uomo e macchina.