Lavora meno e meglio con questo tool di intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi l’intelligenza artificiale sta aprendo le porte a scenari impensabili fino a poco tempo fa. E se è vero che tante persone continuano a nutrire dubbi sulla sua consistenza, altre invece hanno iniziato a integrarla nella loro routine quotidiana, riuscendo a lavorare meno e meglio.

A questo proposito ti segnaliamo lo strumento di intelligenza artificiale generativa Notion AI, disponibile con la piattaforma Notion. Si tratta di un tool progettato per migliorare la produttività di freelance e team di lavoro, all’interno di un’app – per l’appunto Notion – che include un workspace ricco di funzionalità utili a semplificare le attività di tutti i giorni.

Che cosa è in grado di fare Notion AI

Il tool Notion AI aiuta i professionisti a svolgere le loro attività più velocemente, aumentando al tempo stesso la produttività, e tutto questo grazie all’ausilio dell’AI generativa. Tale strumento va ad arricchire la già citata piattaforma Notion, con cui ognuno può realizzare testi di qualsiasi tipo, tradurre documenti in più lingue, creare tabelle partendo dai dati principali estrapolati in automatico da uno o più documenti, oppure ancora ottenere spunti e idee per incrementare ulteriormente l’efficienza del proprio workflow.

Alla luce di tutto questo, gli utenti che scelgono di affiancare lo strumento Notion AI alla loro attività non soltanto riusciranno a completare i propri compiti più velocemente, e dunque lavorare meno, ma saranno in grado anche di aumentare contemporaneamente la loro produttività, lavorando quindi meglio.

L’offerta della piattaforma Notion

Di suo, la piattaforma Notion è gratuita, basta infatti accedere all’account Free. L’aggiunta di Notion AI a ciascun piano, con il discorso che vale anche per il piano gratuito, comporta un costo aggiuntivo. Di seguito la panoramica dei prezzi con Notion AI incluso:

Free: 7,50 euro al mese

Plus: 17 euro al mese

Business: 21,50 euro al mese

Enterprise: richiesta informazioni tramite il sito ufficiale.