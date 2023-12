Le 5 migliori criptovalute per il 2024? Ecco cosa ne pensa ChatGPT

Il mercato delle criptovalute, ancora più rispetto a quello azionario tradizionale, è soggetto a forti scossoni e clamorosi picchi

Dopo un inizio difficile, nel 2023 gli investitori sembrano aver ritrovato un certo ottimismo, con un settore che sembra aver ripreso a crescere. Ma cosa c’è da aspettarsi dal nuovo anno ormai alle porte?

Il sito Finbold ha voluto fare un piccolo esperimento, chiedendo una previsione per quanto riguarda le migliori criptovalute del 2024 all’IA. Nello specifico, è stato considerato il punto di riferimento del settore, ovvero ChatGPT di OpenAI. A quanto pare, l’IA ha preso in esame i dati disponibili, andando a descrivere un potenziale scenario per l’anno venturo e le possibili evoluzioni del mercato.

Va tenuto conto comunque che, così come per qualunque altro argomento, che l’IA non è infallibile. Dunque, consigliamo di considerare l’esperimento di Finbold come una semplice curiosità e nulla di più.

Le migliori criptovalute? Ecco cosa ne pensa ChatGPT

Come prevedibile, tra le migliori criptovalute del 2024, ChatGPT considera al primo posto Bitcoin (BTC). Per il chatbot di OpenAI, infatti, questa cripto rappresenta una pietra angolare del mercato e sta dimostrando un trend a rialzo.

La seconda valuta consigliata è invece Ethereum (ETH), che in questi mesi ha raggiunto i massimi livelli degli ultimi anni. Secondo l’analisi di ChatGPT, Ethereum è l’avanguardia nell’innovazione blockchain e svolge un ruolo fondamentale nel mercato delle criptovalute.

Il terzo nome citato dalla piattaforma è Binance Coin (BNB). Sebbene la cripto sia crollata a giugno a causa della causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e ad altre battute d’arresto negli ultimi mesi, per ChatGPT il 2024 sarà positivo per la cripto.

Dopo un 2023 positivo, per l’Intelligenza Artificiale Cardano (ADA) avrà un’altra annata di crescita. A pesare sulla valutazione di questa valuta, vi è la filosofia della stassa, basata su sostenibilità e sicurezza.

Infine, ChatGPT cita anche Solana (SOL), forte anche della sua crescita enorme (quasi l’800% da inizio anno). Per il chatbot questo investimento sarebbe saggio, grazie alle capacità della criptovaluta di affrontare le precedenti sfide tecniche.

Sottolineiamo, ancora una volta, come queste previsioni vanno prese con la dovuta cautela e come l’output di ChatGPT non va considerato come un consiglio finanziario, ma come un semplice test.