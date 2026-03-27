Le alternative low cost a Spotify nel 2026: ecco come evitare i rincari

Si riaccende la discussione su un possibile nuovo aumento di prezzo per Spotify: i rincari più recenti hanno coinvolto soltanto gli utenti di Stati Uniti e altri Paesi selezionati, ma l’ipotesi che possano essere applicati anche in Italia non è sfumata. Ma quali sono le alternative più economiche, allora? Amazon Music Unlimited e Apple Music occupano di certo un posto d’onore tra i servizi low cost: ecco perché.

Amazon Music Unlimited, alternativa economica a Spotify

Tra le opzioni più interessanti spicca Amazon Music Unlimited, che propone una promozione limitata che ti permette di sottoscrivere il servizio gratuitamente per 3 mesi (solitamente è soltanto 1). Parliamo però di costi: al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà a 10,99 euro al mese, un euro in meno del piano individuale di Spotify.

Amazon Music Unlimited offre oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e un sistema di suggerimenti personalizzati basato sulle abitudini di ascolto. Tra le funzionalità troviamo l’audio spaziale, per un’esperienza sonora più immersiva, e una vasta libreria in HD lossless e Ultra HD.

Il servizio è compatibile con numerosi dispositivi, tra cui smartphone, computer e speaker intelligenti con Alexa. È possibile scaricare i contenuti per l’ascolto offline. La piattaforma include anche un catalogo di audiolibri Audible.

Apple Music, l’altra alternativa low cost

L’altra principale alternativa a Spotify è Apple Music. In via promozionale, puoi provarlo gratuitamente per 1 mese, se sei un nuovo utente. Al termine, il costo anche in questo caso è di 10,99 euro al mese. La piattaforma accoglie un catalogo di oltre 100 milioni di brani senza pubblicità. Tra le funzioni più apprezzate c’è Dolby Atmos, che crea un effetto audio tridimensionale, e l’audio lossless, che garantisce una qualità al pari della registrazione originale.

A questo si aggiungono funzionalità come Apple Music Sing, contenuti esclusivi e accesso a interviste dei tuoi cantanti preferiti. È possibile scaricare brani, visualizzare i testi sincronizzati e scoprire nuova musica grazie a playlist curate e suggerimenti personalizzati. Apple Music è disponibile di default per l’ecosistema Apple, ovvero iPhone, iPad, Mac e Apple TV, ma anche su Android e Windows, oltre che sugli altoparlanti smart.

Perché scegliere un’alternativa?

Anche se l’aumento dei prezzi di Spotify non ha ancora coinvolto direttamente l’Italia, è sempre una buona idea non farsi trovare impreparati. Per questo è utile valutare fin da subito valide alternative come Amazon Music Unlimited e Apple Music, che ti permettono di testare le funzionalità della piattaforma prima di abbonarti. Anche il prezzo risulta più economico rispetto all’attuale abbonamento Spotify.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.