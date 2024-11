Le chiamate su WhatsApp cambiano per sempre: arriva la nuova interfaccia

Sebbene WhatsApp nasca come applicazione di messaggistica istantanea, da ormai diversi anni permette di effettuare anche delle chiamate. È proprio quello il punto focale di oggi, ovvero un nuovo aggiornamento pronto ad arrivare proprio per migliorare tale aspetto. La celebre piattaforma ha introdotto infatti all’interno della versione beta dedicata agli utenti Android un nuovo update che va a migliorare la gestione del registro delle chiamate introducendo una nuova interfaccia. La versione 2.24.24.19 dunque potrebbe rivelarsi importante in chiave futura: gli utenti iscritti al programma beta potranno testarla e rilasciare dei feedback per consentirne l’arrivo nella versione stabile.

WhatsApp cambia il registro delle chiamate: arriva la nuova interfaccia

L’aggiornamento introduce un’interfaccia ridisegnata per la schermata delle informazioni sulle chiamate, ora simile a quella delle chat. La foto del contatto è visibile al centro, accompagnata dai pulsanti per inviare un messaggio, avviare una chiamata vocale o una videochiamata, posizionati sotto l’immagine per una maggiore praticità. Questa organizzazione rende l’interfaccia più coerente e intuitiva.

Un’altra modifica significativa riguarda la scheda “Chiamate“. I registri non sono più raggruppati per giorni, ma esclusivamente per contatto. Questo approccio riduce il disordine, rendendo la lista più corta e facile da consultare. Nella schermata delle informazioni sulle chiamate, gli utenti possono ora vedere tutti i dettagli relativi a una persona, incluse chiamate in entrata e in uscita, sia vocali che video.

Grazie al raggruppamento per contatto, la scheda “Chiamate” risulta più snella, un vantaggio per chi ha lunghe cronologie di chiamate. Grazie al nuovo aggiornamento gli utenti avranno modo di eliminare i registri delle chiamate per un contatto specifico. Bisogna dunque ricordare che tale azione rimuove tutte le chiamate legate a quella persona e non solo relativamente al giorno attuale, bensì anche in relazione a mesi e anni passati.

La nuova funzione è attualmente disponibile per un numero limitato di beta tester e sarà progressivamente estesa ad altri utenti nelle prossime settimane. Per chi desidera provarla, è necessario aggiornare l’app tramite il Google Play Store.