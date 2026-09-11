Le CPU invecchiano: Intel prepara Linux a gestire gli errori del silicio

Intel sta preparando per Linux 7.4 il driver Bitfix Filter (BFF) destinato alle future CPU server Diamond Rapids.

Il componente nasce per gestire un comportamento legato all’invecchiamento fisico del silicio: alcuni errori corretti possono infatti ripresentarsi in modo persistente e occupare progressivamente lo spazio disponibile nel filtro hardware. Il compito del driver è liberare la struttura dagli eventi ridondanti, così che possa continuare a registrare nuovi problemi.

Il supporto è già entrato nel ramo edac-for-next del repository RAS del kernel e punta alla prossima finestra di integrazione. Diamond Rapids appartiene alla futura generazione Xeon 7 e il suo debutto è previsto nel 2027. L’intervento software arriva quindi prima dell’hardware che dovrà utilizzarlo.

Perché il Bitfix Filter serve alle CPU future

Il BFF è legato alla gestione degli errori hardware che il processore riesce a correggere autonomamente.

In condizioni normali, registrare un evento già noto evita che la stessa anomalia produca una quantità eccessiva di segnalazioni. Con l’usura del silicio, tuttavia, un bit può sviluppare un comportamento persistente e continuare a generare lo stesso errore corretto. Il filtro conserva queste occorrenze per impedire notifiche ripetitive, ma l’accumulo prolungato può arrivare a saturarne la capacità. A quel punto la priorità diventa recuperare spazio, perché una struttura occupata da eventi già conosciuti non può svolgere efficacemente la propria funzione di rilevamento.

Il driver Linux interviene quando l’hardware segnala la condizione di saturazione attraverso una specifica indicazione nella machine check bank. Il codice identifica la firma associata al filtro pieno e ne avvia il reset, eliminando gli elementi memorizzati. L’operazione riguarda quindi lo stato del meccanismo di registrazione e non la correzione dell’errore originario. Intel ha previsto anche la memorizzazione dell’istante del reset; se la saturazione si ripresenta entro dieci minuti, il driver genera un messaggio WARN. Una ricorrenza così ravvicinata fornisce agli strumenti di diagnostica un’indicazione utile sulla persistenza del problema.

Il supporto appartiene alla componente EDAC del kernel, dedicata al rilevamento e alla gestione degli errori nelle memorie e nei processori, e si inserisce nelle funzionalità RAS. L’implementazione è specifica per Diamond Rapids: le CPU Intel attuali non dispongono del Bitfix Filter che richiede questa gestione. Non si tratta quindi di una funzione retrocompatibile destinata a migliorare il comportamento dei sistemi già in produzione, ma di un preparativo software per una caratteristica hardware della prossima piattaforma server.

Il codice punta alla prossima versione del kernel

La serie di patch BFF non è riuscita a entrare nella finestra di sviluppo di Linux 7.3. Successivamente Intel ha portato il lavoro nel ramo edac-for-next del repository RAS, il percorso attraverso cui le modifiche EDAC vengono preparate per una futura integrazione nel kernel principale. Il passaggio aumenta quindi le possibilità che il driver raggiunga Linux 7.4, anche se l’inserimento nella versione stabile dipenderà dalla revisione finale e dal normale processo di merge.

La preparazione anticipata è particolarmente rilevante per i server, dove un sistema può rimanere operativo per periodi molto lunghi e deve distinguere gli eventi transitori dalle anomalie persistenti.