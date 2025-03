Le persone meno istruite adottano strumenti AI più rapidamente

Una recente ricerca ha rivelato un fenomeno interessante che riguarda l’adozione degli strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale.

Nello specifico, le fasce di popolazione meno istruite sembrano adottare questi strumenti più velocemente rispetto a quelle con un percorso di studi più complesso. Questo trend è stato osservato in diversi contesti, soprattutto nel campo della scrittura automatizzata e della generazione di contenuti.

Gli strumenti di AI come ChatGPT, stanno rivoluzionando il modo in cui le persone creano e gestiscono i contenuti. Tuttavia, l’adozione di tali tecnologie non è priva di sfide, come ad esempio la verifica dei testi creati, che richiedono ancora comunque approfondite revisioni.

Strumenti AI: boom tra le fasce meno istruite, ma attenzione all’assenza di revisioni e verifiche

Secondo una nuova ricerca condotta dalla Stanford University, in questa fase di cambiamento chi ha studiato meno sembra propendere più facilmente per questi strumenti.

Lo studio ha esaminato oltre 300 milioni di campioni di testo riguardanti più settori, portando al risultato sorprendente.

Se si è portati a pensare che le fasce di popolazione più istruite siano quelle che adottano prima le tecnologie innovative, in realtà questa situazione sembra ora capovolta. L’AI sembra diventare uno strumento per colmare il divario tra chi ha studiato e chi no.

Strumenti come Jasper.ai e Rytr offrono funzionalità avanzate per la scrittura automatizzata, permettendo di creare contenuti ottimizzati per la SEO e adatti a diversi contesti, dal marketing alla scrittura accademica. Vista la loro facilità di utilizzo, si tratta di piattaforme alla portata di tutti e, tra l’altro, anche disponibili per costi più che accessibili.

Tuttavia la creazione di contenuti senza supervisione adeguata, come già accennato, può aprire scenari preoccupanti. Ed è proprio in questi casi in cui un maggior senso critico può fare la differenza.