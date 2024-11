Learn About: lo strumento AI gratuito di Google per l'apprendimento

L’Intelligenza Artificiale abbinata all’apprendimento può diventare uno strumento molto utile per studenti o per chiunque voglia accrescere il proprio bagaglio culturale. All’interno del contesto di Google Learning, è stato proposto un servizio avanzato e gratuito che potrebbe segnare un punto di svolta totale nei contesti didattici.

La piattaforma in questione, ovvero Learn About, viene definito da Google come un “Compagno di apprendimento adattabile, conversazionale e basato sull’AI“. A livello puramente pratico, questo funziona come una sorta di ibrido tra un chatbot e un sistema di ricerca online, con ampie possibilità per quanto concerne personalizzazione.

Per capire meglio come funziona Learn About basta aprire l’apposito strumento, che si presenta con un campo di testo attraverso cui è possibile porre delle domande. L’input testuale non è l’unico modo per interagire con l’AI, visto che è possibile caricare file, immagini e altri contenuti per ottenere approfondimenti.

Learn About è un progetto molto interessante, ma in Europa l’attesa sarà lunga

Il modello AI interattivo in questione è progettato per fornire approfondimenti, con risposte adatte al livello di conoscenza dell’utente, a cui viene fornita (a seconda del caso) una guida interattiva, immagini, video o articoli. Il tutto per creare un ambiente di apprendimento coinvolgente e adatto a tutti.

Nonostante questo Learn About sia una piattaforma a dir poco interessante, va detto che non è ancora disponibile e che, nello specifico, nel territorio europeo sarà necessario attendere ancora molto per potervi accedere.

Attualmente Learn About non è ancora pronto, ma è possibile iscriversi alla lista di attesa dal sito ufficiale. Come già accennato, il servizio non è comunque disponibile in UE, probabilmente per questioni legate alle norme legate a privacy e AI.

Lo strumento proposto da Google dimostra come, questa nuova tecnologia applicata all’ambiente scolastico, non è esclusivamente legata agli studenti “furbi” che la sfruttano per copiare.