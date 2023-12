Il Lenovo IdeaPad 3 con Core i3 è un BEST BUY su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i3 di 11a generazione è un laptop con un ottimo rapporto qualità prezzo. Oggi, con lo sconto dell’11% sul prezzo di listino, costa solo 399€ (spedizione compresa), ed è l’ideale per chiunque sia alla ricerca di un portatile con buone prestazioni, un peso contenuto e un prezzo conveniente.

Prestazioni solide per il Lenovo IdeaPad 3 con chip Intel Core i3

Il Lenovo IdeaPad 3 è caratterizzato da un design semplice e pulito. Pur essendo realizzato in plastica, la qualità costruttiva è ottima. Parliamo del resto di un prodotto firmato da uno dei migliori brand del settore. La parte frontale è dominata dal display LCD da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel (Full HD). È un pannello abbastanza luminoso, offre un buon contrasto e una buona resa dei colori.

Il laptop è alimentato dal processore Intel Core i3-1115G4, un processore dual-core con una frequenza base di 3,0 GHz e una frequenza turbo di 4,1 GHz. Per questa configurazione, la RAM è di 8GB, lo spazio d’archiviazione invece di 512GB.

Il notebook offre prestazioni ottime per le attività quotidiane di base. È infatti in grado di gestire senza problemi la navigazione web, l’utilizzo di software di produttività e l’intrattenimento multimediale. Non è invece adattato per operazioni più impegnative, come il montaggio video e soprattutto il gaming.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, che offre nuove funzionalità (alcune legate all’intelligenza artificiale), un nuovo look e inedite opzioni di personalizzazione. La batteria garantisce un’autonomia di circa 8 ore con un uso normale.

Da segnalare ci sono poi il sensore d’impronte digitale (utilissimo per un accesso rapido al computer ma anche per completare operazioni online in totale sicurezza) e l’otturatore fisico della webcam, pensato per garantire il massimo della privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.