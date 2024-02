Lenovo Legion Go: il PC da gaming handheld è ORA su Amazon

È da questo momento possibile acquistare su Amazon una nuova, potentissima console di gioco portatile. Anche se, considerato il sistema operativo Windows 11, si potrebbe parlare anche di un vero e proprio PC portatile per il gaming. Si tratta del Lenovo Legion Go con display touch da 8,8″ con refresh rate di 144Hz, processore AMD Ryzen Z1 Extreme e 16GB di RAM, tra le altre cose.

Il costo di questo concentrato di tecnologia è di 799€, spedizione compresa.

Il Legion Go è il primo PC da gaming handheld di Lenovo e lo puoi acquistare ORA su Amazon

Esteticamente il Legion Go ricorda molto dei prodotti simili già presenti sul mercato, come Steam Deck e ASUS Rog Ally, ma forse non si commette un errore a dire che prende in prestito anche qualcosa da Nintendo Switch. La console di Lenovo infatti è dotata di due controller laterali che, all’occorrenza, possono essere staccati dal “corpo” centrale che include il display touch. A proposito del pannello, ha una diagonale da 8,8 pollici, una risoluzione 2K e una frequenza d’aggiornamento di 144Hz.

Per quanto riguarda i controller, gli stick analogici sono asimmetrici e i tasti principali sono A-B-X-Y (qualcosa di molto simile ai controller di Microsoft per Xbox). Su quello di destra si fa notare anche un piccolo trackpad di forma quadrata, utile per navigare con più velocità tra una sezione e l’altra di Windows 11, il sistema operativo.

Sulla parte posteriore si notano gli immancabili trigger (uno per lato) e ben 8 pulsanti ausiliari per portare l’esperienza di gioco ad un livello superiore. C’è anche il cavalletto a scomparsa, che ricorda quello dei Surface di Microsoft: è un elemento funzionale che permette di posizionare la console su una superficie piana per giocare tenendo in mano solo il controller.

Relativamente alle performance, la console portatile di Lenovo può contare sul processore AMD Ryzen Z1 Extreme (fino a 5.1 GHz), su 16GB di RAM LPDDR5x-7500, 512GB di archiviazione SSD M.2 PCIe (4.0×4 NVMe) e connettività Wi-Fi 6. E per mantenere le temperature ad un livello ottime anche durante le sessioni di gaming più intese, c’è la tecnologia Coldfront proprietaria.

