Un famoso brand termina il supporto per i suoi smartphone: cosa cambia dal 30 giugno 2025

LG Electronics ha annunciato che il supporto per tutti i suoi smartphone LG terminerà definitivamente il 30 giugno 2025, segnando la fine dell’epoca dei telefoni LG. Questo annuncio rappresenta un momento storico per l’azienda sudcoreana, che già nel 2021 aveva deciso di abbandonare il mercato della telefonia mobile. Sebbene LG avesse promesso tre anni di aggiornamenti software, il supporto è stato esteso oltre le aspettative iniziali. Tuttavia, ora è giunto il momento di chiudere definitivamente questo capitolo.

Il colosso tecnologico ha giustificato questa decisione come un passo necessario per concentrarsi su altri settori chiave, come l’elettronica di consumo, gli elettrodomestici e le soluzioni per la domotica.

Servizi interrotti e impatti sugli utenti

A partire dal 30 giugno 2025, alle ore 17:00 italiane (mezzanotte a Seoul), saranno interrotti diversi servizi essenziali, tra cui:

Il sistema di aggiornamento software FOTA

L’Update Center per le applicazioni

LG Bridge, lo strumento per PC

Questa interruzione avrà conseguenze significative per gli utenti. Non sarà più possibile ricevere aggiornamenti software né ripristinare le applicazioni di sistema dopo un’eventuale inizializzazione del dispositivo. Inoltre, la mancanza di aggiornamenti comprometterà progressivamente la sicurezza dei telefoni, aumentando il rischio di vulnerabilità.

Come prepararsi

Gli esperti di LG consigliano agli utenti di agire tempestivamente per mitigare gli effetti della fine del supporto LG. Tra le azioni raccomandate:

Installare tutti gli aggiornamenti disponibili prima della data di cessazione

Effettuare backup regolari dei dati personali

Valutare l’acquisto di un nuovo smartphone

Per i modelli più recenti, come l’LG Wing, l’ultimo aggiornamento risale ad aprile 2023 con Android 13, che resterà la versione finale del sistema operativo per questi dispositivi. Dopo il 30 giugno 2025, i dispositivi continueranno a funzionare, ma con una sicurezza e una compatibilità ridotte.

Un trend nel mercato degli smartphone

La decisione di LG segue una tendenza già vista con altri marchi storici come BlackBerry, che ha abbandonato il settore nel 2016 per cessare definitivamente le attività nel 2020. Questi esempi sottolineano le difficoltà di competere in un mercato dominato da pochi giganti come Samsung, Apple e i produttori cinesi.

Nonostante l’uscita dal mercato degli smartphone, LG continua a innovare in altri settori tecnologici, dimostrando la sua capacità di adattarsi e rimanere competitiva in un panorama in continua evoluzione.