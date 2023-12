LG: svelato il robottino AI con riconoscimento facciale e vocale

Con il CES 2024 che inizierà a gennaio le aziende stanno rivelando i nuovi prodotti che presenteranno all’evento. Con un recente comunicato stampa LG ha rivelato il suo AI agent per la smart home, che comprende funzionalità robotiche e multimodali. Il dispositivo rientra nella visione “Zero Labor Home” dell’azienda. L’AI agent di LG è un robottino con ruote a due gambe. Ciò gli consente di muoversi liberamente in un’area. Grazie alle sue tecnologie multimodali può interagire verbalmente con le persone e mostrare emozioni attraverso gesti e movimenti. Questi movimenti sono possibili grazie alle articolazioni delle gambe articolate del robot. Inoltre, l’AI agent possiede il riconoscimento vocale e delle immagini combinato con l’elaborazione del linguaggio naturale. Ciò gli consente di apprendere e comprendere il contesto delle conversazioni e di rispondere all’utente.

This is the new LG Smart Home AI Agent, an all-around home manager and companion rolled into one.

– It will be able to navigate the home independently

– it can patrol the home when no one is there, moving from one room to another and sending notifications to the user’s… pic.twitter.com/GvjMuS19XI

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 28, 2023