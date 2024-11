LibreOffice 24.8.3 rilasciata ufficialmente con 88 bugfix

La Document Foundation ha annunciato oggi l’arrivo di LibreOffice 24.8.3 come terzo aggiornamento di manutenzione dell’ultima serie di suite LibreOffice 24.8, che corregge oltre 80 bug. LibreOffice 24.8.3 è stato distribuito un mese e mezzo dopo la versione precedente per risolvere altri fastidiosi bug, crash e altri fastidi segnalati dagli utenti. Tale update migliora infatti la stabilità e l’affidabilità complessive della suite office open source, gratuita e multipiattaforma. In numeri, la point release di LibreOffice 24.8.3 risolve un totale di 88 bug. I dettagli su questi bug sono disponibili nei changelog RC1 e RC2. Inoltre, questa release aggiunge il supporto per Visio template format (VSTX). Il nuovo aggiornamento è disponibile per il download direttamente dal sito web ufficiale come file binari per distribuzioni GNU/Linux basate su DEB e RPM. Inoltre, è disponibile come tarball sorgente per integratori di sistema e per coloro che desiderano compilare software dai sorgenti.

LibreOffice 24.8.3: prossima point release sarà disponibile a metà dicembre

Chi ha installato LibreOffice 24.8 dai repository software delle proprie distribuzioni GNU/Linux, dovrebbe attendere che la point release 24.8.3 arrivi nei repository stabili per aggiornare le proprie installazioni. LibreOffice 24.8 è stato rilasciato il 21 agosto 2024, introducendo importanti cambiamenti. Tra questi vi è una nuova funzionalità di privacy per impedire l’esportazione di informazioni personali. Vi è poi una nuova modalità di crittografia ODF basata su password, diversi miglioramenti dell’interfaccia utente, supporto migliorato per tabelle mobili multipagina e molto altro. La serie di suite office LibreOffice 24.8 sarà supportata con sette aggiornamenti di manutenzione fino al 12 giugno 2025. La prossima point release, LibreOffice 24.8.4, è prevista per metà dicembre 2024. Nel frattempo, tutti gli utenti di LibreOffice 24.8 sono invitati ad aggiornare alla nuova point release il prima possibile.

Ancora una volta, The Document Foundation ricorda che questa è l’edizione “Community” di LibreOffice, supportata da volontari. Per le distribuzioni di classe enterprise, consigliano di utilizzare la famiglia di applicazioni LibreOffice Enterprise dei partner dell’ecosistema.