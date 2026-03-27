LibreOffice risponde alle polemiche sul banner donazioni: non diventerà freemium

L’imminente introduzione di un banner per le donazioni all’interno di LibreOffice 26.8 ha acceso un dibattito feroce, ben oltre le aspettative di The Document Foundation (TDF). L’annuncio riguarda una modifica limitata, circoscritta alla schermata iniziale dell’applicazione, ma ha generato interpretazioni che spaziano dal semplice invito al contributo fino a scenari ipotetici di trasformazione del modello di business.

LibreOffice nasce nel 2010 come fork di OpenOffice.org, sotto la guida della TDF, organizzazione non profit con sede in Germania. Il progetto si è progressivamente affermato come alternativa concreta alle suite per l’ufficio proprietarie, arrivando a superare i 100 milioni di utenti attivi nel mondo. Pubblica Amministrazione, scuole e aziende adottano LibreOffice per ridurre i costi di licenza e mantenere il controllo sui propri dati. Il risparmio complessivo è stimato in miliardi di euro l’anno, ma chi sostiene economicamente lo sviluppo della suite libera?

Come funziona il banner nello Start Centre

La novità prevista in LibreOffice 26.8 riguarda l’introduzione di un banner nella schermata Start Centre, visibile quando l’utente avvia LibreOffice senza aprire direttamente un documento. Come spiega Italo Vignoli, uno dei fondatori di (TDF), del progetto LibreOffice e di Associazione LibreItalia, di cui è presidente onorario, il banner occupa circa un quarto della finestra e compare con una frequenza limitata, non a ogni avvio.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo banner non modifica alcun componente dell’interfaccia, non interferisce con il caricamento delle applicazioni Writer, Calc o Impress né introduce limitazioni funzionali. Il codice che gestisce il banner si integra nella UI dello Start Centre, che già funge da hub per file recenti e template. Non vengono utilizzati hook invasivi (cioè meccanismi che si agganciano profondamente al sistema modificandone il comportamento) né chiamate che possano rallentare le prestazioni o interferire con la gestione dei documenti.

La richiesta di donazione rimane quindi confinata a una fase transitoria dell’utilizzo del software, tipicamente di pochi secondi: ciascun utente è libero di ignorare il messaggi oppure valutare l’invio di un contributo per sostenere lo sviluppo del software.

Una pratica già presente, ma meno visibile

Molti utenti percepiscono il banner come una novità radicale. LibreOffice, invece, ha sempre integrato meccanismi di richiesta fondi: nelle versioni precedenti, notifiche analoghe comparivano sopra l’area di lavoro, generalmente con cadenza semestrale.

Lo spostamento del banner all’interno dello Start Centre modifica semplicemente la forma grafica della richiesta di sostegno economico, non la filosofia. Anzi, riduce l’impatto durante l’uso effettivo del software. Un banner sopra un documento aperto interferisce direttamente con il flusso di lavoro, mentre una richiesta collocata nella schermata iniziale risulta meno invasiva.

Il confronto con altri progetti open source

TDF risponde alle polemiche con un’analisi comparativa. Cita ad esempio Thunderbird, client email open source, che mostra richieste di donazione con frequenza elevata, spesso a ogni avvio. I banner sono ben visibili e accompagnati da messaggi espliciti di fundraising. Nonostante ciò, la comunità non ha mai interpretato tale pratica come un segnale di deriva commerciale.

Ancora più evidente è il caso di Wikipedia. La Wikimedia Foundation utilizza campagne di raccolta fondi con banner a schermo intero, spesso ripetuti più volte durante l’anno. Il traffico globale dell’enciclopedia supera i centinaia di milioni di utenti, e la richiesta di contributo è parte integrante dell’esperienza.

In entrambi i casi, il pubblico riconosce il valore del servizio e accetta la necessità di sostenerlo economicamente. LibreOffice si inserisce nello stesso modello, con modalità meno insistenti.

LibreOffice non vuole passare a un modello freemium

Una delle preoccupazioni più diffuse riguarda la possibilità che il banner rappresenti il primo passo verso l’adozione, nel caso di LibreOffice, di un modello freemium. Questa ipotesi non trova riscontro nella struttura giuridica di TDF.

L’organizzazione è una “fondazione” tedesca, soggetta a vincoli statutari che ne definiscono chiaramente la missione: sviluppare e distribuire software libero e open source. I bilanci sono pubblici e verificabili; il codice di LibreOffice rimane distribuito con licenza MPL 2.0, che garantisce libertà di utilizzo, modifica e distribuzione.

Non esistono meccanismi tecnici per introdurre funzionalità a pagamento senza modificare radicalmente la governance del progetto, spiega ancora Vignoli per TDF. Qualunque cambiamento in tal senso richiederebbe una revisione statutaria e un consenso della comunità, elementi che rendono irrealistica l’ipotesi di un passaggio graduale a modelli spiccatamente commerciali.

La questione centrale, sottolinea ancora TDF, riguarda la sostenibilità economica. LibreOffice dipende in larga parte da donazioni individuali, mentre i contributi aziendali rappresentano meno del 5% delle entrate complessive. È uno squilibrio che limita la capacità di finanziare sviluppo continuativo, audit di sicurezza e supporto professionale.

Il codice della suite include milioni di righe e componenti complessi come il motore di rendering, il parser ODF e i filtri di compatibilità con formati proprietari. Mantenere e aggiornare questi elementi richiede risorse stabili, soprattutto per garantire sicurezza e interoperabilità.

La riduzione dei contributi porta inevitabilmente a un rallentamento dello sviluppo e a una minore capacità di attrarre sviluppatori qualificati. Il rischio concreto non è l’introduzione di funzionalità a pagamento, ma un progressivo indebolimento del progetto.