Limite di carica dell'80% per i Pixel? La nuova funzione ha un grosso difetto

La recente release Android 15 QPR1 (Quarterly Platform Release 1) ha portato, tra le novità più interessanti, la possibilità di ricaricare la batteria degli smartphone Pixel solo fino all’80%.

Tale funzione, molto apprezzata dall’utenza, è ideale per prolungare la vita delle batterie, riducendo l’usura delle stesse. L’aggiornamento in questione ha proposto un nuovo bottone presente nella sezione Batteria, presente tra le impostazioni dei Pixel.

Da qui è possibile attivare il blocco di ricarica all’80% andando a limitare il degrado delle prestazioni nel tempo. Le batterie risultano così sottoposte a uno stress inferiore, con conseguente guadagno in termini di longevità complessiva.

Sebbene tale soluzione non sia una novità assoluta (Samsung e OnePlus offrono già qualcosa di simile), si tratta di una lacuna per i dispositivi Pixel che, fino a pochi giorni fa, non potevano godere di una funzione di questo tipo.

Nonostante i primi entusiasmi, in realtà il blocco ha dimostrato di avere un limite da non sottovalutare: il meccanismo di ottimizzazione della batteria non lavora se il dispositivo in questione viene caricato da spento.

Limite di carica dell’80% per i Pixel: soluzione apprezzabile, sebbene limitata

In caso di tentativo di ricarica con il Pixel spento, questo arriverà comunque al 100% a prescindere dall’attivazione o meno del suddetto pulsante. Ciò accade perché la funzione è legata al sistema operativo Android dunque, senza l’OS avviato, il telefono non può fermarsi all’80% di carica.

Ciò non sembra essere un problema enorme per gran parte dell’utenza che di solito collega al caricabatterie il proprio telefono quando lo stesso è acceso. Per chi invece preferisce spegnere il proprio Pixel prima di caricarlo, tutto ciò può rappresentare un enorme limite.

Come facile intuire l’aggiornamento Android 15 QPR1 offre anche altre migliorie. Per esempio, si parla di un migliore isolamento vocale durante le chiamate e della correzione di diversi bug segnalati in precedenza a Google.