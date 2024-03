LinkedIn va down a poche ore di distanza da Facebook e Instagram

Anche gli utenti di LinkedIn, così come avvenuto giusto qualche ora prima con quelli di Facebook e Instagram, hanno di che lamentarsi.

Il noto social network, alle 21.40 italiane, ha dovuto affrontare un’interruzione del servizio, con conseguenti lamentele su altre piattaforme. Secondo i dati raccolti, il sito sembra essere tornato disponibile poco prima della mezzanotte.

La piattaforma, al tentativo di accesso, ha mostrato per il periodo in questione un messaggio di errore, con tanto di indirizzamento verso il Centro assistenza di LinkedIn o verso la pagina una dei contatti, senza possibilità di interagire con la stessa.

Al momento non è ancora stata rilasciata una dichiarazione chiara in merito a quanto successo e, le teorie rispetto al down sono diverse e spaziano dalle più logiche a quelle più improbabili.

LinkedIn down nella serata di ieri: le cause sono ancora un mistero

Una segnalazione del down di LinkedIn è apparsa su X, dove un portavoce del social ha pubblicato un tweet che commenta una lamentela in questo modo “Non sei tu, siamo noi. Potresti riscontrare problemi quando provi a visitare LinkedIn. I nostri team stanno lavorando per risolvere questo problema e puoi controllare gli aggiornamenti sulla nostra pagina di stato: https://linkedin-status.com“.

Un down occasionale non è di certo il più grande problema che la piattaforma sta affrontando in questo periodo. Alla fine della scorsa estate, per esempio, LinkedIn è stata accusata di rastrellare le e-mail degli utenti per fini di marketing, con comportamenti un po’ troppo invadenti.

LinkedIn è un social network focalizzato sullo sviluppo di contatti professionali e sul mercato del lavoro. L’azienda è stata fondata nel 2002 a Mountain View ma, attualmente, ha la propria sede principale a Sunnyvale in California.