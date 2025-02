Linux 6.14: Linus Torvalds annuncia prima Release Candidate

Linus Torvalds ha annunciato la disponibilità generale della prima milestone di sviluppo Release Candidate della prossima serie di kernel Linux 6.14 per i test pubblici. La nuova versione RC include il supporto per le classifiche dei core preferiti amd-pstate, un nuovo controller cgroup per la memoria del dispositivo, un nuovo driver acceleratore per le NPU AMD XDNA Ryzen AI, supporto DRM panic per il driver AMDGPU, supporto per server Intel Clearwater Forest, supporto per autorizzazioni estese SELinux e supporto per contatori di energia del core per CPU AMD. Non mancano poi aggiornamenti Rust per la compilazione del kernel utilizzando solo funzionalità Rust stabili.

Il nuovo Linux 6.14 promette inoltre il supporto del servizio di iperchiamata KVM per VMM in modalità utente per LoongArch. Aggiunge un nuovo meccanismo di ripristino dello stato degli errori PCI per IBM System/390, supporto SRSO_USER_KERNEL_NO per hardware AMD, supporto di sospensione/ripresa PM per Raspberry Pi e supporto del controllo manuale delle ventole sui laptop Dell XPS 9370. Inoltre, include supporto di lettura/scrittura differita per dispositivi SoundWire, supporto ACPI per controller Rockchip SFC, nonché supporto per controller Atmel SAM7G5 QuadSPI e KEBA SPI.

Oltre a ciò, la nuova RC porta anche driver nuovi e aggiornati per un migliore supporto hardware. Esempi includono un nuovo driver per la piattaforma SM8750, supporto MT8188 Mali-G57 MC3 nel driver Panfrost e un nuovo driver EDAC per SoC Loongson. Linux 6.14 include anche il supporto per il controller host Intel Touch, supporto per dispositivi PCI Wacom, supporto per cuffie da gioco wireless SteelSeries Arctis 9, driver client PMBus per alimentatore Intel CRPS185, supporto per ventola CPU opzionale su schede madri AMD 600 e supporto per schede madri ASUS TUF GAMING X670E PLUS.

Linux 6.14: le altre novità della prima versione RC

La nuova RC annunciata da Torvalds include anche il supporto per i processori Intel Xeon “Clearwater Forest“, un nuovo driver cpufreq per Airoha SoC. Inoltre, aggiunge il supporto del filtraggio delle porte per NVLINK-C2C Coresight PMU di NVIDIA, supporto per i controller Nacon Evol-X Xbox One, Marvell Odyssey DDR e LLC-TAD PMU, Nacon Pro Compact e per i chip audio Allwinner suinv F1C100, Awinc AW88083 e Realtek ALC5682I-VE. Include anche il supporto per le interfacce Focusrite Scarlett 4th Gen 16i16, 18i16 e 18i20 e un clone non ufficiale del ricevitore wireless Xbox 360.

Linux 6.14 includerà una funzione che riduce significativamente il tempo di sospensione e ripristino del sistema su alcuni dispositivi. Infine, questa versione introduce anche miglioramenti alle API ALSA rawmidi e sequencer per il supporto al MIDI 2.0. Inoltre, sarà compatibile con i SoC Blaize BLZP1600 e SpacemiT K1. Gli utenti possono già scaricare la prima Release Candidate del kernel Linux 6.14 dal git tree di Linus Torvalds qui o dal sito web kernel.org. Tuttavia, bisogna tenere presente che questa è una versione pre-release non adatta all’installazione su macchine di produzione. La release finale del kernel Linux 6.14 è prevista per la fine di marzo 2025. Ciò dipende da quante milestone di Release Candidate (RC) Linus Torvalds annuncerà fino ad allora. Pertanto, possiamo aspettarci che Linux 6.14 arrivi il 23 marzo se ci saranno solo sette RC o il 30 marzo se ne saranno annunciate otto.