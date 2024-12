Raspberry Pi 500 arriva con monitor ufficiale Raspberry Pi

La Raspberry Pi Foundation ha annunciato il lancio del computer Raspberry Pi 500, alimentato dal computer a scheda singola Raspberry Pi 5, insieme al Raspberry Pi Monitor. Il Raspberry Pi 500 è il successore del modello Raspberry Pi 400 rilasciato quattro anni fa, a novembre 2020. Quest’ultimo modello era basato sul Raspberry Pi 4 Model B SBC con 4 GB di RAM. Il nuovo modello è invece basato sull’ultimo Raspberry Pi 5 SBC con 8 GB di RAM. Il nuovo Pi 500 offre quindi le stesse specifiche del Raspberry Pi 5. Il device include anche il processore Arm Cortex-A76 quad-core a 64 bit da 2,4 GHz, la GPU VideoCore VII che supporta OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.3. Non mancano poi la doppia uscita display HDMI 4Kp60, WiFi 802.11ac dual-band e Bluetooth 5.0.

Per quanto riguarda la connettività, Raspberry Pi 500 presenta un connettore GPIO Raspberry Pi orizzontale a 40 pin, una porta Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 che supportano operazioni simultanee a 5 Gbps, nonché una singola porta USB 2.0.

Raspberry Pi 500: le altre caratteristiche del nuovo dispositivo

Rispetto al modello Raspberry Pi 400, il Raspberry Pi 500 è dotato di optional per un’esperienza di elaborazione immediata, tra cui una scheda SD da 32 GB con marchio Raspberry Pi. Vi è poi un mouse dedicato, un alimentatore USB-C da 27 W, un cavo micro HDMI-HDMI e un monitor ufficiale Raspberry Pi. La Raspberry Pi Foundation ha infatti sviluppato il suo monitor, progettato per coordinarsi perfettamente con il Raspberry Pi 500 o un Raspberry Pi 5 con case. Il Raspberry Pi Monitor è dotato di un pannello IPS Full HD da 15,6 pollici con una gamma di colori del 45%, un angolo di visione di 80 gradi e altoparlanti stereo integrati da 1,2 W.

Il Raspberry Pi Monitor può essere alimentato direttamente dal computer Raspberry Pi tramite il cavo USB-A a USB-C incluso. Tuttavia, ma la luminosità del display sarà limitata al 60%. Per livelli di luminosità e volume completi, è possibile utilizzare l’alimentatore ufficiale Raspberry Pi 15W USB-C. Il computer Raspberry Pi 500 è disponibile per l’acquisto ad un prezzo di 90 dollari. Ciò include il computer e la scheda SD da 32 GB con marchio Raspberry Pi. In alternativa è possibile acquistare il Desktop Kit a 120 dollari, che include anche il mouse, l’alimentatore e il cavo HDMI. Il Raspberry Pi Monitor è venduto a 100 dollari.