Linux 6.14 migliorerà il supporto per AMD Preferred Core.

Com’è noto per gli addetti ai lavori, nel kernel Linux 6.9 è stato reintegrato il supporto per AMD Preferred Core nel driver amd_pstate. Ciò permette al kernel di identificare i core “preferiti” della CPU, ovvero quelli in grado di raggiungere frequenze massime più alte o che, per altre ragioni, sono più performanti rispetto agli altri core. Per la finestra di integrazione di Linux 6.14, è in programma un set importante di patch che miglioreranno ulteriormente la gestione di questi core preferiti. Con Linux 6.14, il kernel sarà infatti in grado di supportare classifiche dinamiche dei core preferiti. Attualmente, nel codice del kernel Linux relativo a ITMT (Intel Turbo Boost Max Technology), che viene utilizzato anche da AMD, i ranking dei core vengono trattate come statiche. Tuttavia, con AMD Preferred Core, le classifiche dei core preferiti possono cambiare dinamicamente durante l’esecuzione.

Linux 6.14: ranking dei core preferiti cambierà dinamicamente

AMD ha lavorato negli ultimi mesi su un set di patch che consentirà di aggiornare queste classifiche dinamicamente all’interno del kernel. La serie di patch che lavora su questo ranking dinamico dei core spiega: “L’infrastruttura ITMT attualmente presuppone che le classifiche ITMT siano statiche e vengano impostate correttamente prima di abilitare il supporto ITMT. Ciò consente alla CPU con la classifica più alta di essere memorizzata come ‘asym_prefer_cpu’ nella struttura sched_group. Tuttavia, con l’introduzione del supporto Preferred Core in amd-pstate, queste classifiche possono cambiare durante l’esecuzione“.

Sempre nella serie di patch recentemente pubblicate, l’azienda rivela anche che: “sui processori AMD che supportano la classificazione dinamica dei core preferiti, il valore di **asym_prefer_cpu** memorizzato nella **sched_group** può cambiare dinamicamente. Poiché **asym_prefer_cpu** viene memorizzato nella cache quando viene costruita la gerarchia del dominio di pianificazione (**sched domain**). Aggiornare questo valore in tutto il sistema richiederebbe la ricostruzione del dominio di pianificazione. Tutte le comparazioni di **asym_prefer_cpu** nel percorso di bilanciamento del carico vengono effettuate solo dopo che le statistiche del gruppo di pianificazione (**sched group**) sono state aggiornate iterando su tutte le CPU del gruppo. Pertanto, è stato deciso di non memorizzare più **asym_prefer_cpu** nella cache e di calcolarlo direttamente durante l’aggiornamento delle statistiche del gruppo di pianificazione. Ciò come parte di **sg_lb_stats**“.

Queste patch sono state messe in coda questa settimana come parte del ramo sched/core di tip/tip.git. Le patch di AMD stanno già arrivando nel ramo “sched/core” in vista dell’apertura della finestra di integrazione per il kernel Linux 6.14, prevista a breve. Quindi, se tutto procede senza intoppi, ci si potrebbe aspettare che queste modifiche saranno incluse nella prossima versione del kernel Linux.