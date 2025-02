Linux 6.14-rc4: nuova Release Candidate rilasciata in via ufficiale

Linus Torvalds ha annunciato il rilascio della versione del kernel Linux 6.14-rc4. Questa release include correzioni ai driver, miglioramenti ai filesystem, al kernel centrale e alla rete. L’aggiornamento più grande riguarda l’aggiunta di un nuovo test automatico. Le modifiche principali includono: la correzione della protezione del firmware gp10b, la risoluzione di un blocco nel rilascio della memoria dei cgroup, il miglioramento del supporto per Widebus e YUV420 nella validazione delle modalità video. L’update include correzioni al sistema di tracciamento e la risoluzione di un blocco del sistema (softlockup) nella funzione arena_map_free su kernel con pagine da 64k. Non manca poi la correzione dei nomi errati dei pin di controllo TSADC per il chip RK3588. Infine, vi è un fix per la memoria flash SPI-NOR SST nel sottosistema MTD.

Linus Torvalds, nell’annuncio per il rilascio di Linux 6.14-rc4 ha scritto: “questa continua a essere il tipo giusto di release ‘noiosa’: nulla di particolare spicca in questa rc4. Abbiamo le solite correzioni ai driver (ok, un po’ meno del solito per la rete, ma ci sono aggiornamenti per GPU, audio, NVMe e altro, anche se non sono enormi), alcune correzioni minori ai filesystem (xfs, smb, netfs, cachefs) e miglioramenti al kernel centrale e alla rete. Tutto sembra piuttosto piccolo e non preoccupante. La patch più grande riguarda solo un nuovo test automatico. Quindi – incrociamo le dita – la versione 6.14 sembra essere sulla buona strada e tutto procede bene“.

Linux 6.14-rc4: le altre modifiche introdotte nella nuova versione

Le modifiche includono la correzione di problemi di overflow e l’unificazione dell’uso di VM_WRITE e VM_MAYWRITE nella gestione della memoria mappata (mmap) delle mappe BPF. Inoltre, evita di di mantenere bloccato il freeze_mutex durante l’operazione di mmap. Inoltre, è stato corretto il pin lcdpwr_en per il Cool Pi GenBook. Altri miglioramenti riguardano la rimozione di min() con UINT_MAX quando non è necessario. Vi è poi l’eliminazione di costanti inutilizzate e la correzione della gestione degli errori per l’AXP717. La release affronta anche un problema segnalato da KASAN durante l’applicazione delle patch con la gestione temporanea della memoria. Riscrive poi le funzioni __real_pte() e __rpte_to_hidx() come inline static. Infine, ottimizza la gestione delle risposte IPC prima del completamento dell’avvio del firmware (FW_BOOT_COMPLETE).

Altri aggiornamenti includono una migliore gestione delle chiavi miste di porta e intervallo di porte, la rinomina della funzione xfs_iomap_swapfile_activate in xfs_vm_swap_activate e l’aggiunta di un controllo specifico per il dst port matching. Linus 6.14 alimenterà Ubuntu 25.04, Fedora 42 e altre distribuzioni Linux in uscita dopo marzo.