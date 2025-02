Linux 6.15 introduce metodo standard per segnalare GPU bloccate

Il kernel Linux 6.15 introdurrà finalmente un metodo standard per segnalare ai programmi quando una GPU si blocca o diventa non reattiva. Inizialmente, questa funzione sarà disponibile per i driver grafici AMD e Intel su Linux, permettendo agli utenti di ricevere notifiche sui problemi e ai software di intervenire per risolverli. Con il lavoro avviato dagli ingegneri dei driver grafici Intel per i driver Xe e i915 del Direct Rendering Manager, in Linux 6.15 verrà aggiunto un nuovo evento di “device wedged” (dispositivo bloccato). Questo evento servirà a segnalare all’utente, tramite un uevent, quando l’hardware diventa non reattivo. Anche il driver AMDGPU sarà aggiornato per sfruttare questa funzione. Inoltre, in futuro altri driver per GPU non Intel/AMD potrebbero adottarla.

Linux 6.15: possibili metodi di ripristino della GPU

Questo sistema notifica allo spazio utente uno stato hardware bloccato o inutilizzabile. Può essere utile se il driver ha già tentato autonomamente un reset della GPU nel tentativo di correggere lo stato hardware. La speranza è che questo sia un modo generico per aiutare a recuperare da GPU bloccate con l’intervento dello spazio utente. Oltre ad avvisare lo spazio utente del problema stesso, tramite regole udev o altri script di ripristino personalizzati, potrebbero essere prese delle misure quando si viene informati della GPU bloccata/non responsiva. I metodi di ripristino potrebbero includere lo scollegare e ricollegare il driver del kernel. È poi possibile scollegare o ricollegare il driver con ripristino del dispositivo bus dopo lo scollegamento del driver, altri passaggi e/o nessuna azione.

Ciò è utile nei casi in cui il driver del kernel non può risolvere autonomamente il problema della GPU. Ad esempio, ciò può accadere quando non è in grado di essere rimosso e ricaricato o necessita di ulteriori passaggi per correggere lo stato dell’hardware. Maggiori dettagli sul nuovo evento device-wedged per GPU/DRM sono disponibili nella patch di documentazione. Questo nuovo evento è stato inviato oggi tramite drm-misc-next a DRM-Next in vista dell’apertura della finestra di merge per Linux 6.15 alla fine di marzo. Se non ci saranno problemi dell’ultimo minuto, questa nuova funzionalità standard sarà inclusa in Linux 6.15. Nel pull di drm-misc-next sono stati aggiunti anche atomic helpers per il pageflip asincrono su piani arbitrari. Il driver AMDGPU sfrutterà questa funzione per supportare il page flipping asincrono sugli overlay planes.