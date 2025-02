Linux 6.15 migliora ulteriormente il DRM Panic "Screen of Death"

Ora che la fase di integrazione delle nuove funzionalità per il kernel Linux 6.14 si è conclusa, gli sviluppatori stanno iniziando a preparare Linux 6.15. Queste novità verranno prima inserite in DRM-Next, in vista della prossima finestra di integrazione, prevista per fine marzo. Nelle scorse ore è stato inviato il primo gruppo di modifiche drm-misc-next per la nuova versione. Questo include ulteriori sviluppi su DRM Panic, una funzionalità simile alla “Blue Screen of Death” di Windows, ma per Linux. Inoltre, sono stati apportati aggiornamenti ai driver più piccoli del Direct Rendering Manager (DRM). Il lavoro su DRM Panic introduce l’aggiornamento della codifica QR in base alle specifiche FIDO 2.2. Inoltre, aggiunge il supporto panic al driver GPU VirtIO per ambienti virtualizzati.

Linux 6.15: i dettagli della specifica FIDO 2.2

L’ingegnere di Red Hat, Jocelyn Falempe, ha spiegato il supporto alla specifica FIDO 2.2 per una migliore codifica binaria nei codici QR di errore di DRM Panic. Secondo Falempe: “l’attuale metodo di codifica converte blocchi di 13 bit in 4 cifre decimali, che vengono poi efficientemente codificate secondo la specifica dei codici QR. La specifica FIDO v2.2 utilizza un approccio simile per l’autenticazione tramite QR code, con una differenza: converte 7 byte (56 bit) in 17 cifre decimali. Questo metodo offre un vantaggio, poiché non è necessario suddividere i dati in blocchi da 13 bit e il rapporto di compressione risulta leggermente migliore. Poiché drm_panic è ancora in fase iniziale e la funzione del codice QR non è molto diffusa, è ancora possibile adottare un algoritmo standard condiviso con una tecnologia ampiamente utilizzata“.

Il driver del kernel VirtIO GPU DRM si unisce ora alla crescente lista di altri driver compatibili con questa schermata con messaggio “Screen of Death” in caso di errori del kernel o per la visualizzazione di un messaggio di errore con codice QR. La richiesta pull drm-misc-next di aggiunge anche il supporto per il driver dell’acceleratore Qualcomm QAIC per supportare gli acceleratori AIC200. I dettagli sugli acceleratori Qualcomm Cloud AI 200 “AIC200” sono ancora pochi. Tuttavia, almeno il supporto del driver del kernel open source e upstream è pronto. Infine, il pull drm-misc-next aggiunge anche il supporto per l’hardware Matrox G220eH5 al driver MGAG200.