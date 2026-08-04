Linux 7.3 prepara il supporto ai futuri Intel Starfire

Il kernel Linux 7.3 ha iniziato a integrare il primo supporto ufficiale per Intel Starfire, il nuovo system-on-chip destinato ad applicazioni spaziali e ad ambienti operativi estremi.

Questa prima serie di patch segna l’avvio del lavoro di abilitazione della piattaforma e conferma una prassi ormai consolidata nello sviluppo del kernel: introdurre il supporto hardware mesi prima della disponibilità commerciale dei prodotti, così da permettere test, correzioni e validazione in tempo utile.

Intel ha presentato Starfire nel luglio 2026 come una variante derivata dall’architettura Panther Lake, realizzata con il processo produttivo Intel 18A e pensata per sistemi che richiedono elevata affidabilità, lunga durata operativa e resistenza alle condizioni tipiche delle missioni spaziali.

La prima patch riguarda il sottosistema EDAC

Il primo contributo destinato a Linux 7.3 interessa il sottosistema EDAC (Error Detection And Correction), responsabile del monitoraggio e della gestione degli errori di memoria. La modifica è stata inserita nel ramo “edac-for-next” e aggiunge il riconoscimento del nuovo SoC Intel Starfire.

Dal punto di vista dell’implementazione, gli sviluppatori hanno potuto riutilizzare gran parte del codice già esistente, poiché l’architettura della memoria di Starfire risulta molto simile a quella di Panther Lake; di conseguenza il driver IGEN6 continua a gestire la logica principale e la patch introduce soprattutto un nuovo identificatore hardware necessario per il corretto rilevamento del dispositivo.

Starfire deriva direttamente da Panther Lake

Le informazioni disponibili indicano che Starfire condivide numerosi blocchi hardware con Panther Lake. La forte compatibilità permette di riutilizzare driver, percorsi di inizializzazione e parte dell’infrastruttura software già presente nel kernel.

Gli sviluppatori prevedono quindi una sequenza di patch composta principalmente dall’aggiunta di nuovi Device ID e da modifiche limitate per adattare i driver esistenti alla nuova piattaforma. Secondo le prime analisi, Starfire potrebbe coincidere con una variante “rugged” di Panther Lake già comparsa in precedenti discussioni sul kernel Linux.

Intel ha sviluppato Starfire come processore destinato a sistemi spaziali e applicazioni dove affidabilità e continuità operativa hanno priorità assoluta. Il chip viene prodotto negli Stati Uniti utilizzando il processo produttivo Intel 18A e punta a garantire funzionamento stabile anche in condizioni particolarmente severe.

In questi scenari Linux rappresenta spesso il sistema operativo di riferimento grazie alla disponibilità del codice sorgente, alla possibilità di personalizzare il kernel e alla lunga esperienza maturata nei settori aerospaziale, scientifico e industriale.

Le prossime fasi dello sviluppo

La patch dedicata all’EDAC costituisce soltanto il primo tassello dell’abilitazione completa della piattaforma. Con l’apertura della merge window di Linux 7.3 sono attesi ulteriori aggiornamenti destinati ai diversi sottosistemi del kernel, seguendo lo stesso schema già adottato per Panther Lake.

Se non emergeranno modifiche architetturali sostanziali, buona parte del lavoro consisterà nell’estendere driver già esistenti, limitando il numero di componenti completamente nuovi. Una strategia di questo tipo accelera la maturazione del supporto software e riduce il rischio di regressioni durante le fasi di test del kernel principale.