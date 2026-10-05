Linux 7.4 si prepara già a Ryzen Zen 6: AMD ottimizza frequenze e consumi

Linux sta preparando il terreno per AMD Ryzen Zen 6 prima ancora che i nuovi chip arrivino sul mercato. Le modifiche destinate al kernel Linux 7.4 intervengono su amd-pstate , il driver che governa frequenze e politiche energetiche delle moderne CPU AMD, e mostrano un dettaglio particolarmente interessante: per sfruttare correttamente i prossimi Ryzen non basterà riconoscere la nuova generazione di processori. Il kernel dovrà distinguere diversi tipi di core, assegnare loro parametri energetici differenti e calcolare in modo più accurato la capacità massima disponibile.

AMD ha progressivamente avviato una migrazione verso amd-pstate , sfruttando il Collaborative Processor Performance Control (CPPC) definito da ACPI. Permette una regolazione granulare e lascia CPU, firmware e sistema operativo collaborare nella scelta del livello di prestazioni più opportuno. Con Zen 6 questa relazione diventa ancora più importante, perché le patch pubblicate da AMD mostrano tre categorie di core: performance, dense, efficiency e un nuovo tipo low-power.

Zen 6 non avrà core tutti uguali, e Linux deve saperlo

È probabilmente questo l’aspetto più interessante delle modifiche. AMD sta insegnando ad amd-pstate che un core Zen 6 può avere caratteristiche e obiettivi energetici diversi da quello che gli sta accanto.

I performance core sono pensati per offrire le prestazioni più elevate; i dense/efficiency core privilegiano una maggiore densità ed efficienza, mentre i nuovi low-power core introducono un ulteriore livello di differenziazione. Linux 7.3 aveva già iniziato a prepararsi introducendo nel codice il nuovo tipo di core AMD a basso consumo. Con Linux 7.4 quel lavoro diventa più concreto.

Una parte importante del lavoro riguarda Energy Performance Preference (EPP), il parametro con cui il sistema operativo comunica alla CPU quanto deve privilegiare le prestazioni rispetto all’efficienza energetica. Non stabilisce direttamente una frequenza precisa; è più simile a un’indicazione sul comportamento desiderato.

Se l’utente o il sistema selezionano un profilo orientato alle prestazioni, la CPU può reagire più rapidamente ai carichi di lavoro e mantenere un atteggiamento più aggressivo sul fronte delle frequenze.

Linux 7.4 potrebbe essere la base giusta per i primi Ryzen Zen 6

Le modifiche amd-pstate sono state inviate al ramo -next del sottosistema power management in vista della finestra di integrazione di Linux 7.4.

Se tutto procederà secondo i tempi previsti, il kernel stabile dovrebbe arrivare verso la fine di dicembre 2026; così, Linux 7.4 potrebbe trasformarsi nella prima versione particolarmente indicata per i Ryzen Zen 6 client, il cui debutto è atteso nel 2027.

Arrivare al lancio di una nuova generazione Ryzen con il supporto già presente nel kernel principale significa ridurre la dipendenza da patch distribuite successivamente dai produttori delle distribuzioni e avere fin dall’inizio una base comune su cui lavorare.

Com’è ovvio, le ottimizzazioni continueranno anche dopo l’arrivo dell’hardware reale, quando sarà possibile misurare consumi, frequenze, temperature e prestazioni su notebook e desktop commerciali. Ma AMD sta cercando di evitare la situazione che in passato ha accompagnato alcune nuove piattaforme: hardware disponibile per l’acquisto di massa e kernel ancora impegnato a rincorrerne le caratteristiche.

Tra le correzioni spunta Sashiko, AI nata per revisionare il kernel Linux

Nel pacchetto di modifiche destinte ad amd-pstate e preparato per Linux 7.4 c’è poi un dettaglio che merita più di una nota a margine: alcune correzioni derivano da problemi individuati da Sashiko, il sistema AI progettato specificamente per revisionare le modifiche proposte al kernel Linux.

Ne abbiamo già parlato nel nostro approfondimento su Sashiko e l’uso dell’AI nella revisione del kernel Linux. Il progetto nasce dal lavoro di ingegneri Google e sviluppatori coinvolti nella manutenzione del kernel, con l’obiettivo di affiancare ai tradizionali revisori uno strumento capace di analizzare automaticamente le patch, ricostruire la storia del codice interessato e cercare regressioni o condizioni limite difficili da individuare a prima vista.

Sashiko indica una tecnica giapponese di cucitura usata tradizionalmente per rinforzare tessuti consumati o riparare punti deboli. L’analogia con il kernel è piuttosto efficace: il sistema non nasce per sostituire gli sviluppatori o generare indiscriminatamente nuovo codice, ma per “rinforzare” quello esistente attraverso una revisione automatizzata delle patch. Il progetto può acquisire modifiche direttamente dalle mailing list Linux oppure da repository Git e analizzarle utilizzando modelli linguistici diversi.

Nel caso di amd-pstate , Sashiko sta rivestendo un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo e nella gestione, lato Linux, delle future CPU AMD: alcune anomalie segnalate dall’agente hanno già portato a vere e proprie correzioni.

Il comportamento di Sashiko suggerisce la via: l’approccio più promettente è quello che porta a impiegare l’agente AI per moltiplicare l’attenzione dei maintainer: leggere patch, confrontarle con anni di modifiche precedenti e segnalare qualcosa che merita ulteriori controlli.