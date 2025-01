Linux Mint 22.1 arriva ufficialmente con Cinnamon 6.4

Il team di Linux Mint ha appena pubblicato le immagini ISO finali della versione Linux Mint 22.1 “Xia“, disponibili per il download dai mirror ufficiali. Basato sulla serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) e sul kernel Linux 6.8, Linux Mint 22.1 “Xia” introduce l’ambiente desktop Cinnamon 6.4 con una funzionalità Night Light integrata che supporta sia XOrg che Wayland. Inoltre, introduce un nuovissimo tema predefinito, finestre di dialogo native e una sessione Wayland notevolmente migliorata. Tra le novità vi sono poi impostazioni di amplificazione del suono semplificate, notifiche migliorate, miglioramenti di Nemo e molto altro.

Linux Mint 22.1: aggiornamento di Bulky e delle dipendenze APT

Il nuovo update include inoltre l’utility Bulky aggiornata che consente di rimuovere gli accenti dai nomi file. Vi è poi il supporto delle miniature per i file .ora (OpenRaster) e la gestione avanzata dell’alimentazione e dipendenze APT modernizzate per una migliore esperienza di gestione dei pacchetti utilizzando strumenti di nuova concezione come Aptkit e Captain. Come si legge nel changelog ufficiale: “uno dei progetti principali è stata una revisione approfondita e la modernizzazione delle dipendenze APT. L’obiettivo era ripulire i componenti obsoleti, razionalizzare e creare un set semplificato e a prova di futuro di strumenti e librerie di gestione dei pacchetti“.

Alcuni dei vantaggi della modernizzazione delle dipendenze APT includono traduzioni migliori che eliminano i problemi di localizzazione di vecchia data. L’update offre anche una qualità migliorata, un’architettura semplificata che aumenta la compatibilità con Wayland in Update Manager e uno sviluppo più semplice delle librerie richieste. Questa è una versione di supporto a lungo termine che riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2029. Gli utenti possono già scaricare Linux Mint 22.1 dai mirror ufficiali. Entro la fine della settimana, il team di sviluppo dovrebbe pubblicare un annuncio ufficiale. Infine, il team di Linux Mint ha dichiarato che le nuove funzionalità saranno presto disponibili per gli utenti di LMDE (Linux Mint Debian Edition).