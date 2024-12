Linux Mint 22.1: le ISO Beta raggiungono la fase di test finale

Il team di Linux Mint sta testando le immagini ISO della prossima versione, il che significa che l’arrivo di questa build è ormai vicino. Si tratterà probabilmente di versioni Beta che verranno rilasciate al pubblico per due settimane di test prima del rilascio della versione stabile. Linux Mint 22.1, come le versioni precedenti, presenterà le edizioni Cinnamon, MATE e Xfce in modo che gli utenti abbiano una discreta quantità di scelta. L’edizione Cinnamon riceverà un notevole aggiornamento questa volta perché viene fornita con il nuovo Cinnamon 6.4. Questa versione dell’ambiente desktop include un tema scuro migliorato con un contrasto migliore e nuove finestre di dialogo. Come point release della serie 22.x, sarà comunque supportato fino al 2029. Gli utenti che hanno già installato Linux Mint 22 non dovranno scaricare obbligatoriamente la nuova versione. Tuttavia, come ogni update, è sempre meglio installarlo per ottenere i miglioramenti integrati.

Linux Mint 22.1: versione stabile della distribuzione in arrivo a breve

La versione principale della distribuzione è stata rilasciata con il nome in codice Wilma. Se il team dovesse rispettare la tradizione (e probabilmente sarà così), il nuovo Linux Mint 22.1 avrà anche un nome femminile che inizia con la lettera W. Alcuni possibili nomi in codice che potrebbero essere scelti sono Winifred, Winter o Whitney. Una volta disponibile la versione Beta, il team di Linux Mint dovrebbe rilasciare una dichiarazione, in cui verrà chiesto agli utenti di testare la build. La versione stabile è invece attesa due settimane più tardi (anche se potrebbero volerci più giorni). Tale versione aprirà il percorso di aggiornamento per gli utenti che hanno già installato la versione principale. Gli utenti che utilizzano ancora Linux Mint 21 (o precedenti), dovrebbero effettuare l’aggiornamento alla versione successiva. In questo modo potranno sfruttare la migliore esperienza di Linux Mint in termini di sicurezza e prestazioni.