Linux Mint 22.2 avrà launcher rinnovato per desktop Cinnamon

Nella sua newsletter mensile di febbraio 2025, lo sviluppatore e creatore di Linux Mint, Clement Lefebvre, ha annunciato alcune delle novità su cui sta lavorando per la sua popolare distribuzione basata su Ubuntu. Una delle più grandi introduzioni è senza dubbio un rinnovato launcher di app Cinnamon. Innanzitutto, Clement Lefebvre ha ricordato agli utenti che Linux Mint 22.x non avrà una versione EDGE. La prima motivazione di ciò riguarda il fatto che la prossima Linux Mint 22.2 verrà distribuita con il kernel HWE della distribuzione Ubuntu 24.04.2 LTS. In parole semplici, il sistema operativo si baserà sul kernel Linux 6.11. La seconda è che il team di Linux Mint ha iniziato a lavorare su una riprogettazione del menu/launcher delle applicazioni per l’ambiente desktop Cinnamon. Il team non ha menzionato quando prevede di distribuire il menu di Cinnamon rinnovato. Tuttavia, molto probabilmente, arriverà con la prossima versione di Cinnamon 6.6.

Linux Mint 22.2: modifica dei pulsanti di blocco schermo e altre novità

Il cambiamento più evidente nel rinnovato launcher di Cinnamon in Linux Mint 22.2 sarà il pannello laterale espanso. Questo mostrerà il nome completo delle icone presenti (Firefox, Software Manager, System Settings, Terminal e Files), ma aggiunge anche tutte le cartelle home standard. Sono state incluse altre due modifiche importanti nel menu delle app Cinnamon riprogettato. Ad esempio, vi è lo spostamento dei pulsanti di blocco schermo, la disconnessione e spegnimento dal pannello laterale alla parte inferiore del browser dell’app. Infine, il pannello laterale ora mostra anche il nome e l’avatar dell’utente. Ad oggi Lefebvre non ha rilasciato una data d’uscita per il nuovo aggiornamento Linux 22.2 con Cinnamon 6.6. Tuttavia, è possibile che l’annuncio ufficiale arrivi già nei prossimi giorni. Infine, Cinnamon riprogettato non sarà soltanto prerogativa di Mint. Infatti, il nuovo update sarà disponibile su tutte le distribuzioni che supportano l’ambiente desktop.