Ubuntu 24.04.2 LTS: rilascio ufficiale con Linux 6.11 e Mesa 24.2

Dopo una settimana di ritardo, Ubuntu 24.04.2 LTS è stato pubblicato da Canonical per tutte le versioni ufficiali. Com’è noto, questa è la seconda versione point release della serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) supportati a lungo termine. Ubuntu 24.04.2 LTS introduce il supporto di installazione aggiornato per coloro che desiderano distribuire il sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS (Noble Numbat) su nuovi computer senza dover scaricare centinaia di pacchetti aggiornati dai repository dopo l’installazione. Inoltre, questa versione è basata sul kernel Linux 6.11 e sugli stack grafici Mesa 24.2 della nuova versione di Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole). Le precedenti release sono state entrambe fornite con il kernel Linux 6.8. Il kernel più recente dovrebbe quindi offrire supporto per i componenti hardware più recenti durante l’installazione di Noble Numbat.

Ubuntu 24.04.2 LTS: download dedicato alle nuove installazioni

Tuttavia, la point release di Ubuntu 24.04.2 LTS è progettata principalmente come una raccolta di patch di sicurezza e aggiornamenti software rilasciati da agosto 2024, mirati alle nuove installazioni. Gli utenti esistenti di Ubuntu 24.04 LTS e Ubuntu 24.04.1 LTS dovrebbero solo aggiornare le proprie installazioni. Gli utenti interessati possono scaricare Ubuntu 24.04.2 LTS come versioni Desktop e Server. Lo stesso vale per le altre versioni ufficiali di Ubuntu, come Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu. Tuttavia, è bene tenere presente che il download è destinato solo alle nuove installazioni.

La prossima versione point, Ubuntu 24.04.3 LTS, è prevista per fine agosto 2025. Questa dovrebbe essere una versione più entusiasmante che includerà kernel Linux e stack grafici Mesa molto più recenti dalla prossima versione di Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin), in uscita il 17 aprile 2025. Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) sarà supportato per almeno 5 anni fino a giugno 2029. Tuttavia, gli utenti in cerca di funzionalità all’avanguardia come gli ultimi e migliori kernel e stack grafici, dovrebbero scegliere Ubuntu 24.10 o attendere Ubuntu 25.04.