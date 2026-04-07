Linux prepara un driver per scoprire le periferiche USB malevole

Le periferiche USB rappresentano da sempre un vettore di attacco sottovalutato, soprattutto quando si presentano come dispositivi di input apparentemente innocui.
Una nuova iniziativa nel kernel Linux punta a mitigare questo rischio introducendo meccanismi di rilevamento per dispositivi HID malevoli, noti anche come HID impersonation o BadUSB. Il progetto, denominato HID OMG, mira a identificare comportamenti sospetti a livello di sistema operativo, migliorando la sicurezza senza richiedere interventi hardware specifici.
Cos’è un dispositivo HID e perché può essere pericoloso
I dispositivi HID (Human Interface Device) includono tastiere, mouse e altre periferiche di input. Il loro funzionamento si basa su standard USB che consentono un riconoscimento automatico da parte del sistema operativo, senza necessità di driver complessi.
Questa semplicità rappresenta anche una vulnerabilità: un dispositivo malevolo può presentarsi come tastiera e inviare comandi automaticamente, simulando input umano. Attacchi di questo tipo possono eseguire script, installare malware o modificare configurazioni di sistema in pochi secondi.
Il concetto di BadUSB si basa sulla possibilità di alterare il firmware di una periferica USB per modificarne il comportamento. Un dispositivo apparentemente legittimo può quindi diventare uno strumento di attacco senza segni evidenti. Poiché il sistema operativo si fida implicitamente dei dispositivi HID, questi attacchi risultano difficili da rilevare con le soluzioni tradizionali basate su antivirus o controlli di file.
Il progetto HID OMG introduce un approccio diverso: invece di bloccare dispositivi specifici, analizza il comportamento degli input generati. L’obiettivo è identificare pattern anomali che indicano un’attività automatizzata.
Ad esempio, una sequenza di input estremamente rapida e precisa può essere un indicatore di un dispositivo non umano. Il kernel può quindi segnalare o bloccare tali comportamenti prima che causino danni.
Meccanismi di analisi e mitigazione
Il sistema si basa su tecniche di behavioral analysis, monitorando parametri come la velocità di digitazione, la sequenza dei comandi e la frequenza degli eventi input. Questi dati vengono confrontati con modelli di comportamento umano per individuare eventuali anomalie. In caso di rilevamento, il kernel può applicare diverse contromisure: limitare l’input, richiedere conferme aggiuntive o bloccare temporaneamente il dispositivo.
Uno dei principali vantaggi è l’indipendenza dal firmware del dispositivo. Poiché l’analisi avviene lato sistema operativo, non è necessario identificare preventivamente ogni possibile dispositivo malevolo. Questo approccio rende il sistema più resiliente a varianti sconosciute di attacchi, adattandosi a comportamenti sospetti piuttosto che a firme statiche.
Limiti e sfide tecniche
Nonostante i benefici, il rilevamento comportamentale presenta alcune criticità. Esiste il rischio di falsi positivi, ad esempio con utenti che utilizzano macro o dispositivi di input avanzati.
Inoltre, attaccanti sofisticati potrebbero progettare dispositivi che imitano più fedelmente il comportamento umano, riducendo l’efficacia del rilevamento. Questo richiede un continuo aggiornamento dei modelli e delle soglie di analisi.
L’introduzione di HID OMG rappresenta comunque un passo importante nella protezione contro attacchi fisici e supply chain. Le periferiche USB, spesso considerate sicure per default, diventano così oggetto di controlli più approfonditi. Questo sviluppo si inserisce in una tendenza più ampia verso la sicurezza proattiva, in cui il sistema operativo non si limita a reagire agli attacchi, ma cerca di prevenirli attraverso analisi comportamentali.