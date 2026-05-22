Mullvad corregge il fingerprinting VPN: cosa rischiavano gli utenti

Mullvad VPN ha annunciato modifiche significative alla propria infrastruttura per affrontare un problema tecnico sempre più discusso nella comunità della sicurezza informatica: il VPN fingerprinting.

La questione emerge da una ricerca accademica della KU Leuven University e della University of London, che dimostra come certi parametri del traffico permettano di correlare sessioni di uno stesso utente anche quando cambia server VPN. In altre parole, cambiare nodo non sempre interrompe la tracciabilità della connessione.

Come funziona il fingerprinting delle VPN

Il meccanismo non sfrutta dati personali o indirizzi IP, ma si concentra sui metadati. Anche con il traffico cifrato, elementi come il packet timing, la dimensione dei pacchetti e il comportamento del protocollo WireGuard generano pattern relativamente stabili nel tempo.

Un sistema di correlazione sufficientemente avanzato può così ipotizzare che due sessioni distinte appartengano allo stesso dispositivo, anche se instradato attraverso server geograficamente differenti. WireGuard, diventato lo standard di riferimento nel mercato VPN consumer per le sue prestazioni e la codebase compatta, presenta un compromesso: usa chiavi statiche e associazioni stabili tra peer per gestire le sessioni in modo efficiente. Queste stesse caratteristiche, se non mitigate, facilitano il fingerprinting.

La risposta di Mullvad e i limiti strutturali del settore

La soluzione prevede modifiche ai parametri di rete WireGuard e l’introduzione di variabilità nelle caratteristiche del traffico, con l’obiettivo di rendere molto più difficile costruire impronte affidabili su larga scala.

Mullvad è chiara: la mitigazione non eliminerà ogni possibilità teorica di correlazione, ma abbassa significativamente il rischio per la maggior parte degli scenari reali. Un osservatore locale con strumenti limitati non sarà in grado di eseguire correlazioni avanzate; il rischio aumenta invece per grandi operatori di rete o sistemi con ampia visibilità sul traffico globale.

Il caso riapre una questione spesso trascurata nel marketing del settore. Le VPN proteggono efficacemente da ISP, reti pubbliche e sistemi di monitoraggio basilari, ma non garantiscono invisibilità assoluta contro avversari con capacità avanzate di analisi del traffico.

Nel proprio post sul blog ufficiale, Mullvad precisa anche una contromisura immediata per gli utenti più esposti: disconnettersi e riconnettersi all’app prima di cambiare server, così da rigenerare la chiave WireGuard e modificare l’indirizzo IP interno.

Una protezione reale richiede comunque un approccio multilivello: browser configurati correttamente, isolamento delle sessioni e minimizzazione dei metadati, non solo un cambio di indirizzo IP. La scelta di Mullvad di comunicare apertamente i propri limiti tecnici resta, nel panorama VPN commerciale, ancora piuttosto rara.