Linux saluta AppleTalk e chiude un capitolo lungo decenni

Una delle tecnologie che hanno accompagnato la diffusione dei computer Apple negli anni Ottanta e Novanta sta per uscire definitivamente dal kernel Linux.

Gli sviluppatori hanno approvato la rimozione del supporto ad AppleTalk, il protocollo di rete creato da Apple nel 1985 per connettere Macintosh, stampanti e server in un’epoca in cui TCP/IP non aveva ancora conquistato il ruolo dominante che ricopre oggi. La decisione arriverà con Linux 7.2 e rappresenta un ulteriore passo nella semplificazione del kernel, sempre più orientato all’eliminazione di codice obsoleto e difficile da mantenere.

Perché il kernel ha deciso di eliminare AppleTalk

La rimozione non deriva da una vulnerabilità specifica o da un problema funzionale recente.

Il fattore principale è l’assenza di utilizzo significativo e di manutentori attivi disposti a seguire il codice nel lungo periodo. Nel modello di sviluppo Linux, ogni componente richiede aggiornamenti continui, verifiche di compatibilità e controlli di sicurezza che consumano tempo e risorse umane. Quando una tecnologia rimane nel kernel senza utenti rilevanti o sviluppatori dedicati, il costo della sua permanenza supera i benefici: ogni modifica alle API interne o ai meccanismi di sicurezza deve considerare anche quel codice storico, aumentando la complessità complessiva.

AppleTalk nacque come protocollo proprietario per creare reti locali semplici da configurare, introducendo meccanismi di scoperta automatica dei dispositivi e servizi integrati per la condivisione di file e stampanti. La sua architettura comprendeva il Datagram Delivery Protocol per il trasporto dei dati, il Name Binding Protocol per la risoluzione dei nomi e l’Apple Filing Protocol per la condivisione dei file.

Con l’espansione globale di Internet e l’affermazione di TCP/IP negli anni Novanta, mantenere una piattaforma di rete separata divenne sempre meno conveniente. Apple completò l’abbandono ufficiale con Mac OS X 10.6 Snow Leopard nel 2009, chiudendo un ciclo tecnologico durato oltre due decenni.

Chi sarà davvero colpito dalla modifica

Per la quasi totalità degli utenti Linux moderni la modifica passerà inosservata.

Distribuzioni attuali, server aziendali, desktop e sistemi cloud utilizzano da anni esclusivamente TCP/IP e protocolli più recenti. Gli effetti riguarderanno principalmente appassionati di retrocomputing, collezionisti e organizzazioni che mantengono ancora infrastrutture storiche basate su Macintosh d’epoca In questi casi sarà possibile continuare a utilizzare versioni precedenti del kernel o mantenere implementazioni separate al di fuori del ramo principale del progetto.

La rimozione si inserisce in una tendenza più ampia: negli ultimi cicli di sviluppo il kernel Linux ha eliminato driver, protocolli e sottosistemi privi di impiego pratico, riducendo la superficie di attacco e il carico di revisione per gli sviluppatori. Con Linux 7.2 scompare uno degli ultimi riferimenti diretti a quell’epoca dell’informatica in cui ogni produttore sviluppava soluzioni di rete proprietarie.