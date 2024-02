L'iPhone 16 Pro Max avrà la migliore autonomia di sempre

Se inizialmente gli iPhone, circa 10 anni fa, erano noti per avere una batteria dalle grandi dimensioni, subito dopo Samsung alzò le barricate. La difesa del colosso sulcoreano riguardò il lancio del risparmio energetico, vera e propria innovazione che allungava la vita quotidiana della batteria.

L’altro aspetto che invece non vedeva protagonista Apple era la batteria sostituibile, qualcosa che diversi utenti attualmente vorrebbero. L’intenzione sarebbe quella di portare con sé alcune batterie già cariche da sostituire nel momento del bisogno, senza dover ricorrere alla corrente elettrica.

Dopo questo piccolo preambolo è tempo di parlare di un aspetto che riguarda proprio quanto detto: sembra che ci sarà ancora una sfida dal punto di vista dell’autonomia. A condurla a partire dal prossimo mese di settembre potrebbe essere il nuovo iPhone 16 Pro Max, top di gamma designato per diventare il battery-phone più forte sul mercato.

iPhone 16 Pro Max: l’autonomia lo renderà lo smartphone più duraturo della storia di Apple

Per generare dei progressi dal punto di vista dell’autonomia, Apple avrà bisogno di combinare diversi aspetti. Oltre alla nuova batteria a bordo del prossimo iPhone 16 Pro Max, il colosso di Cupertino ottimizzerà l’hardware in modo tale da renderlo quanto meno energivoro possibile.

Il prossimo processore A18 Pro di Apple, costruito a 3 nm, verrà realizzato appositamente per essere performante ed efficiente. Oltre a questo, le prime indiscrezioni riferiscono che tre dei quattro nuovi iPhone vedranno un aumento in termini di “mAh” per la batteria. Come recita l’indiscrezione, il prossimo 16 Pro Max potrebbe avere la miglior durata della batteria mai vista su uno smartphone top di gamma di Apple.

Grandi risultati erano stati ottenuti già qualche mese fa dall’attuale flagship iPhone 15 Pro Max, ma ora tutto sembra essere destinato a migliorare. Purtroppo c’è da attendere ancora tanto tempo, ma le voci sembrano essere molto affidabili in merito alla questione.