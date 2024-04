Liverpool-Atalanta: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Non è certo banale il compito che attende l’Atalanta di Gasperini per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il sorteggio ha infatti tirato fuori il terribile Liverpool di Klopp, favorito per la vittoria finale per la competizione. Un compito in teoria molto arduo per gli orobici che proveranno comunque a vendere cara la pelle per cercare di strappare un risultato da sogno.

La partita avrà inizio giovedì 11 aprile alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Liverpool-Atalanta in streaming: le probabili formazioni

Ci sono tre ballottaggi per Gasperini con Holm che sembra essere favorito su Zappacosta sulla destra, Koopmeiners in vantaggio su Pasalic e in avanti spazio a Miranchuk dal primo minuto, anche se si gioca le sue chance Lookman. Questo il probabile 11 titolare:

ATALANTA (3-4-1-2, All. Gasperini): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca

Il Liverpool dovrebbe schierare invece un 4-3-3 con Kelleher in porta, Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson a comporre il quartetto difensivo. Linea di centrocampo che sarà gestita da Jones, Mac Allister ed Elliot. Infine, il terribile tridente d’attacco con Salah, Nunez e Diaz.

Appuntamento fissato per giovedì 11 aprile alle ore 21. Non perderti la diretta streaming su DAZN.