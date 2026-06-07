LLM Checker: tool gratuito per trovare modelli AI eseguibili sul tuo PC

Eseguire modelli di Intelligenza Artificiale in locale è diventato tecnicamente possibile per molti utenti, ma scegliere il modello giusto per il proprio hardware rimane un’operazione tutt’altro che intuitiva.

La proliferazione di LLM open source e strumenti come Ollama ha abbassato la barriera d’ingresso, ma variabili come GPU, RAM disponibile e tecniche di quantizzazione rendono difficile capire cosa funzionerà davvero sulla propria macchina.

LLM Checker nasce proprio per risolvere questo problema: è un’utilità a riga di comando che analizza automaticamente l’hardware e suggerisce i modelli compatibili.

Come funziona l’analisi hardware e la selezione dei modelli

LLM Checker è sviluppato in JavaScript e richiede Node.js 16 o superiore.

Una volta avviato, effettua una scansione completa del sistema: rileva CPU, GPU, memoria disponibile e backend di accelerazione supportati. Copre Apple Silicon, GPU NVIDIA tramite CUDA, soluzioni AMD con ROCm e schede Intel Arc.

Il motore interno non si limita a verificare se un modello possa avviarsi. Valuta la compatibilità su più dimensioni: qualità delle risposte, velocità di inferenza, adeguatezza rispetto all’uso previsto e capacità di gestire finestre di contesto estese. Chi cerca un modello per il coding riceverà suggerimenti diversi rispetto a chi vuole un assistente generalista. Il catalogo integrato, basato su SQLite e sincronizzato con Ollama, include oltre 200 modelli aggiornabili direttamente dai repository ufficiali.

L’installazione avviene tramite npm. Nei test documentati, il software ha operato correttamente anche all’interno di WSL con Ubuntu su Windows, oltre che in ambienti Linux nativi e macOS.

Integrazione con Ollama e utilità pratica nel flusso di lavoro

Il punto di forza di LLM Checker è la stretta integrazione con Ollama. Quando un modello consigliato non è presente sul sistema, lo strumento fornisce direttamente il comando per scaricarlo, eliminando la necessità di consultare cataloghi esterni o verificare manualmente le versioni disponibili.

Durante l’esecuzione, il software mostra metriche operative in tempo reale: velocità in token al secondo e indicatori di affidabilità delle risposte. Questo permette di confrontare modelli diversi sulla stessa macchina e valutare se un upgrade hardware produrrebbe benefici concreti.

In un test pratico con un prompt di generazione codice Python, LLM Checker ha identificato le dipendenze mancanti, guidato l’installazione di llama2:7b e Codellama, e infine prodotto il codice richiesto con un livello di confidenza superiore rispetto ai tentativi precedenti.

Limiti dello strumento e contesti d’uso consigliati

LLM Checker non sostituisce strumenti di benchmarking scientifico e non esegue valutazioni approfondite delle prestazioni. La sua funzione è più operativa: ridurre il tempo necessario per trovare una configurazione compatibile e funzionante.

È particolarmente utile in ambienti di sviluppo, laboratori di ricerca e workstation personali dove si testano frequentemente nuove release. In uno scenario con centinaia di modelli disponibili, trasformare dati hardware complessi in indicazioni immediatamente utilizzabili rappresenta un vantaggio concreto per chi vuole sfruttare l’AI locale senza lunghe fasi di configurazione manuale.