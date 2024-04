Lo Xiaomi Smart Band 7 Pro è come un Apple Watch ma costa 54 EURO

Con le offerte di questa giornata, Amazon ha letteralmente fatto innamorare gli utenti, soprattutto quando è spuntato in sconto lo Xiaomi Smart Band 7 Pro. Quello che può essere reputato a tutti gli effetti uno smartwatch viste le dimensioni del display, arriva oggi con un prezzo nettamente vantaggioso.

Il 16% di sconto porta infatti tutti a desiderare di acquistarlo, in quanto è arrivato al minimo storico. Comodità, funzionalità e soprattutto qualità: sono questi i principali punti di forza dello Smart Band 7 Pro di Xiaomi. In grado di monitorare le attività sportive ma soprattutto la salute, oggi costa solo 54,99 €. Chi vuole acquistarlo può farlo ora su Amazon ottenendo anche due anni di garanzia e la spedizione gratuita.

Salute e performance: tutto monitorato con lo Xiaomi Smart Band 7 Pro

Chi ama questo dispositivo, ha trovato il momento giusto per acquistarlo su Amazon. È in sconto e nella colorazione nera, quella più amata di tutte. In grado di mostrare tutte le informazioni sul suo splendido display da 1,64″ AMOLED, lo Xiaomi Smart Band 7 Pro è un bracciale ma anche uno smartwatch.

Può monitorare fino a 110 modalità sportive e resiste all’acqua fino ad una profondità di 50 metri. È in grado di rilevare il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno, il sonno e dura addirittura fino a 12 giorni. Oltre questo, è dotato di GPS e può ricevere tranquillamente tutte le notifiche dallo smartphone.

Oggi lo Xiaomi Smart Band 7 Pro è in sconto sul sito e-commerce con il 16% in meno rispetto al prezzo solito. Ci sono due anni di garanzia e costa 54,99 € con spedizione rapida gratuita.