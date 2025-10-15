L'October Patch Tuesday risolve 171 vulnerabilità: istallatelo subito

Il Patch Tuesday update rilasciato ieri da Microsoft per Windows 11 e Windows 10 (l’ultimo della carriera di questo OS), è davvero ricco di bugfix: ben 171 vulnerabilità sono state risolte, alcune delle quali sono molto gravi. Per questo motivo, è essenziale scaricare e installare prima possibile l’aggiornamento, per mettere al sicuro il proprio PC dalle ultime minacce scoperte.

Un aggiornamento massiccio: 171 bug risolti

L’elenco delle vulnerabilità risolte da Microsoft con il Patch Tuesday di ottobre 2025 è molto lungo e include ben 8 vulnerabilità critiche, 6 vulnerabilità di tipo zero-day, oltre a decine di bug di sicurezza dalla gravità minore. Ecco l’elenco, per tipologia di vulnerabilità:

80 vulnerabilità di tipo Elevation of Privilege

11 vulnerabilità di tipo Security Feature Bypass

31 vulnerabilità di tipo Remote Code Execution

28 vulnerabilità di tipo Information Disclosure

11 vulnerabilità di tipo Denial of Service

10 vulnerabilità di tipo Spoofing

Tra le vulnerabilità zero-day risolte, ce ne sono ben 3 che sono già attivamente sfruttate dagli hacker (CVE-2025-24990, CVE-2025-59230, CVE-2025-47827) e altre 3 che sono già note, ma non ancora sfruttate (CVE-2025-0033, CVE-2025-24052, CVE-2025-2884). Ciò conferma che l’importanza di istallare questo update.

Tra le vulnerabilità critiche risolte ce ne sono alcune relative a Copilot e M365 Copilot, che si aggiungono ad una lista abbastanza corposa di vulnerabilità corrette a monte da Microsoft nel suo cloud Azure e in CBL-Mariner (la distribuzione Linux usata internamente da Microsoft sui suoi server).

Come installare gli aggiornamenti di ottobre

Come è noto, se l’utente non ha modificato manualmente le impostazioni Windows procede in autonomia a scaricare e installare in background gli aggiornamenti, chiedendo uno o più riavvii se necessario.

La distribuzione degli update è graduale e non tutti gli utenti li ricevono allo stesso momento. Tuttavia, è possibile verificare se l’update è disponibile andando su Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti. Se il PC è già aggiornabile, allora sarà possibile far partire il download e l’installazione senza attendere ulteriore tempo.