Logitech lancia Mobi Fold, il primo mouse "pieghevole"

Nelle scorse ore Logitech ha presentato il Mobi Fold, un mouse pensato per i viaggiatori digitali che si piega su sé stesso per ridurre l’ingombro.

Il prodotto arriva in un momento in cui il mercato degli accessori portatili esplora nuove forme fisiche, tra superfici touch, dispositivi ultrapiatti e periferiche modulari, e si inserisce in una linea evolutiva che privilegia la trasportabilità estrema rispetto alla struttura tradizionale.

Mobi Fold: cerniera centrale, sensore ottico e compromessi ergonomici

Il Mobi Fold introduce un meccanismo di cerniera centrale che consente al dispositivo di piegarsi lungo l’asse longitudinale: chiuso assume una forma compatta e piatta, aperto torna a una configurazione tradizionale utilizzabile sia con la mano destra sia con la sinistra a seconda della versione.

Logitech mantiene un sensore ottico ottimizzato per superfici multiple, compatibile con vetro, legno e materiali compositi tipici delle scrivanie moderne. La riduzione delle dimensioni porta però inevitabilmente a compromessi sull’ergonomia: il corpo è più sottile rispetto ai mouse tradizionali e offre una superficie di appoggio limitata per il palmo. Il prodotto risulta adatto soprattutto a sessioni brevi o a contesti di lavoro temporanei come aeroporti e coworking, dove la logica della portabilità funzionale prevale sul comfort prolungato. Il peso ridotto facilita il trasporto, mentre la struttura pieghevole elimina la necessità di custodie dedicate.

Bluetooth, autonomia e qualche dubbio sulla durata

Il dispositivo utilizza connessione Bluetooth a bassa latenza, soluzione ormai standard nella gamma Logitech per eliminare i ricevitori USB.

Il pairing multiplo consente di collegare il mouse a diversi dispositivi, funzione utile per chi lavora tra laptop, tablet e workstation leggere. La batteria integrata punta a garantire settimane di utilizzo con una singola carica, grazie a un sistema di gestione energetica che riduce il consumo quando il dispositivo non è in movimento

La struttura pieghevole introduce però una componente meccanica aggiuntiva con possibili implicazioni sulla durabilità nel lungo periodo, un aspetto che solo l’uso continuativo potrà chiarire. Il Mobi Fold rimane quindi un prodotto fortemente orientato a un uso specifico: chi viaggia spesso e ha bisogno di un mouse sempre disponibile senza sacrificare spazio nello zaino. Per utilizzi più intensivi e continuativi, i modelli tradizionali continuano a offrire un equilibrio più stabile tra comfort e prestazioni.