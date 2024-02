Il Logitech Pebble Mouse 2 è un mouse wireless con un design compatto, elegante e versatile. Le sue dimensioni contenute lo rendono perfetto per chi viaggia spesso e necessita di un dispositivo portatile da utilizzare in qualsiasi luogo. Ma anche per chi vuole spendere poco, perché – grazie allo sconto Amazon del 39% – costa solo 19 euro, spedizione inclusa.

Le buone notizie però non finiscono qui, perché con l’acquisto di questa periferica si ottiene anche uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC.

Nuovo minimo storico per uno dei prodotti più amati di Logitech, il Pebble Mouse 2

Il mouse si connette al computer desktop o laptop tramite Bluetooth o il ricevitore USB di tipo A da 2,4 GHz incluso nella confezione, che ha una portata fino a 1 metro. L’uso del ricevitore aiuta a ridurre le possibilità di caduta o ritardo durante l’uso del mouse e si ripone ordinatamente sotto la copertura magnetica quando non ne hai bisogno.

Con una durata della batteria di 18 mesi, puoi utilizzare con sicurezza il Logitech Pebble Mouse 2 senza preoccuparti che perda energia. Il mouse consente inoltre di risparmiare energia automaticamente passando alla modalità di sospensione quando fai una pausa.

Il mouse wireless di Logitech è compatibile con dispositivi Windows (10, 11 o successivi), macOS (10.10 e versioni successive), ChromeOS, Linux 2.6+ e Android (5.0 o successivi), e – come sottolineato poco sopra – può essere utilizzato con tre dispositivi diversi nello stesso momento. Il pulsante centrale poi (la rotellina) può essere personalizzato tramite l’app Logi Options+.

L’autonomia della periferica è di circa 18 mesi utilizzando una singola batteria AA e quando non è in uso passa automaticamente in modalità di sospensione a risparmio energetico.

Il mouse di Logitech è dunque un’eccellente scelta per chi ricerca un mouse wireless compatto, silenzioso e versatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.