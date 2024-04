L’intelligenza artificiale viene utilizzata sempre più frequentemente ed è ormai parte del flusso di lavoro di tantissime persone. Per questo motivo Logitech ha deciso di realizzare una soluzione che riduce i tempi per chiedere l'”intervento” dell’AI in una determinata circostanza. Con il Logi AI Prompt Builder, infatti, basta un clic per evocare ChatGPT.

Il nuovo software dell’azienda svizzera consente all’utente in possesso di una periferica compatibile di assegnargli un pulsante AI. Con un clic si può ad esempio chiedere al bot di OpenAI di riformulare il paragrafo di un testo, di trasformarlo in un elenco puntato, di renderlo più breve o anche di adattarlo ad un conteggio di parole specifico. Del testo generato è poi possibile personalizzare la lunghezza, la complessità e il tono.

E per chiunque abbia un abbonamento alla versione Plus di ChatGPT, è possibile sfruttare anche le funzionalità premium, come la creazione di un’immagine da zero.

«Logi AI Prompt Builder è una soluzione che fa risparmiare tempo e clic», spiega Logitech. «Riformula, riepiloga e crea recipes personalizzate con ChatGPT più velocemente, praticamente senza mai interrompere il tuo workflow».

Compatibilità del nuovo software Logitech

Per utilizzare il nuovo sistema di personalizzazione dei pulsanti basato sull’AI è necessario scaricare il software gratuito Logi Options+. A questo indirizzo è possibile consultare l’elenco completo dei dispositivi compatibili, tra cui i mouse della gamma MX Master.

Logi Options+ è disponibile per Windows 10 e versioni successive e macOS 12 e versioni successive.

Un nuovo mouse AI

Logitech nel frattempo ha anche annunciato il nuovo mouse M750 Signature AI Edition, ora disponibile al pre-ordine negli USA al prezzo di 49,99 dollari. Nel catalogo italiano invece non è ancora presente e, in realtà, non è chiaro se arriverà in futuro anche nello stivale.

La particolarità di questa periferica è che include un tasto (evidenziato dalla finitura verde acqua) che di default consente di richiamare ChatGPT. Il tutto senza passare dal prompt builder, quindi.