Lumiere: il generatore video IA crea immagini divertenti con animali

Lo scorso martedì, Google ha annunciato il lancio di un nuovo generatore di video IA.

Secondo il colosso tecnologico, si parla di un modello appositamente ideato per realizzare video realistici chiamato Lumiere. A quanto pare, tale strumento si rivela particolarmente efficace quando deve creare filmati divertenti con animali protagonisti. Che si tratti di un panda che mangia popcorn o di procioni intenti a leggere libri, Lumiere offre risultati sorprendenti.

Il tratto distintivo di questo nuovo strumento IA, secondo Google, è l’introduzione dell’architettura Space-Time U-Net, capace di generare l’intera durata temporale del video attraverso un singolo passaggio. Questa è una grande novità nel settore, con i modelli già consolidati che lavorano sintetizzando fotogrammi distanti tra loro, con un risultato finale che non rende del tutto coerente la fluidità del video finale.

La nuova tecnologia di Google, in poche parole, permette di gestire tutti gli aspetti dello spazio (ovvero oggetti e animali nel video) e tempo (come oggetti e animali si spostano).

Lumiere di Google è attualmente il generatore video IA più avanzato in circolazione

Così come tanti altri sistemi simili, Lumiere può generare video da testo, convertire immagini fisse in video, generare video in stili specifici utilizzando un’immagine di riferimento, applicare modifiche di editing video tramite prompt, creare effetti cinemagraph animando regioni specifiche di un’immagine e offrendo funzionalità di video inpainting (ad esempio, può cambiare il tipo di vestito che indossa una persona).

Stando a quanto affermato da Google, l’addestramento di Lumiere è avvenuto attraverso il modello T2V, un set che contiene 30 milioni di video con annessa didascalia informativa. I filmati in questione sono costituiti da 80 fotogrammi per 16 fps (una durata, dunque, di 5 secondi).

I video ottenuti attraverso l’utilizzo del servizio possono avere una risoluzione di 1024 x 1024 pixel. Secondo le prime prove degli utenti, Lumiere offre una qualità complessiva dei filmati creati di gran lunga superiore rispetto ad altri strumenti simili attualmente in circolazione.