Con l’avvicinarsi delle feste capita di usare il Mac più del solito: si accumulano foto, video, documenti scaricati e applicazioni che magari non servono più. Se il disco è quasi pieno o il computer sembra meno reattivo, può essere un buon momento per fare ordine e controllare anche le impostazioni di sicurezza. Intego ONE Advanced riunisce in un’unica app per Mac tre strumenti con compiti diversi: antivirus in tempo reale, firewall bidirezionale e SmartClean per la manutenzione del sistema.

La suite è pensata per chi vuole occuparsi di sicurezza e spazio su disco senza gestire più programmi separati. In occasione del Black Friday, il piano Advanced è proposto con uno sconto del 50%, valido fino al 6 dicembre 2026 incluso tramite il link partner dedicato.

Un Mac non è immune alle minacce

La sicurezza del Mac non è una questione da affrontare con allarmismo, ma nemmeno da considerare superflua. Anche macOS può essere bersaglio di malware, adware e spyware; inoltre, software scaricati da fonti non affidabili, estensioni poco trasparenti e file condivisi possono introdurre rischi. A volte il problema non dipende da una vulnerabilità del sistema operativo, ma da un’installazione avviata senza averne verificato la provenienza o da un’applicazione che si comporta in modo inatteso.

Un antivirus può aiutare a individuare e bloccare le minacce, ma non sostituisce le normali precauzioni: mantenere aggiornato macOS, controllare i permessi richiesti dalle app e conservare una copia di sicurezza dei propri file restano abitudini importanti. Intego sviluppa software per Mac dal 1997 e Intego ONE è la sua suite all-in-one dedicata a sicurezza e manutenzione.

Il piano Advanced include una protezione antivirus in tempo reale, che monitora il Mac e interviene quando rileva una minaccia. Sono disponibili anche diverse modalità di scansione: il motore multi-scan è progettato per rilevare malware, mentre la scansione rapida concentra i controlli su aree selezionate in base ai dati dei laboratori Intego. La suite non va presentata come una garanzia contro ogni rischio: è uno strumento che affianca le buone pratiche di sicurezza.

Antivirus e firewall: due strumenti con funzioni diverse

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Oltre all’antivirus, Advanced include un firewall bidirezionale. Il suo compito è consentire un controllo più preciso delle connessioni di rete delle applicazioni. Le impostazioni di controllo del traffico permettono di intervenire sulle connessioni, mentre le informazioni sull’attività mostrano quali app stanno utilizzando più banda e forniscono statistiche sul traffico.

Queste funzioni possono essere utili, per esempio, quando un programma sembra comunicare in rete senza una ragione evidente o quando si vuole capire quali applicazioni consumano più dati. Il firewall non rende invisibile il Mac né sostituisce la prudenza quando ci si collega a reti non conosciute. Aiuta a osservare e gestire le connessioni, ma non trasforma una rete pubblica in una rete privata.

Con antivirus e firewall nello stesso ambiente, l’utente può gestire la protezione da un’unica dashboard. L’interfaccia raccoglie gli strumenti e propone indicazioni operative, così da rendere più semplice controllare lo stato del computer anche a chi non è abituato a configurare singolarmente ogni funzione.

SmartClean aiuta a fare ordine sul disco

Quando un Mac inizia a mostrare avvisi di spazio insufficiente o diventa scomodo da usare, la prima cosa da fare è verificare che cosa occupa il disco. Foto e video di grandi dimensioni, copie duplicate, file scaricati e applicazioni inutilizzate possono sommarsi nel tempo. La gestione manuale resta possibile dalle impostazioni di macOS, ma individuare ogni elemento e ricordarsi di rimuovere anche i file residui può richiedere tempo.

In Intego ONE Advanced, SmartClean comprende strumenti per monitorare e organizzare lo spazio. Il Disk Space Monitor avvisa quando la disponibilità sul disco si riduce; il programma di disinstallazione rimuove le applicazioni e i file lasciati dal software eliminato. È presente anche un monitor del comportamento in tempo reale, pensato per contribuire a mantenere fluida la gestione del sistema.

SmartClean non può sostituire una valutazione dell’utente: prima di rimuovere file è sempre bene controllare che non contengano dati da conservare, e avere un backup aggiornato è una precauzione utile. Il suo ruolo è semplificare alcune operazioni di manutenzione, offrendo strumenti per capire dove intervenire e per liberare spazio con più ordine. Non è corretto promettere che una pulizia renda automaticamente più veloce qualsiasi Mac: il risultato dipende dalle cause del rallentamento, dall’età del computer e dalle applicazioni utilizzate.

Quando è sufficiente Advanced

Advanced è il piano da valutare se l’obiettivo principale è proteggere e mantenere in ordine un Mac. Include antivirus, firewall e SmartClean, ma non comprende la VPN Intego e non estende la copertura all’iPhone. Chi cerca anche una VPN per Mac e iPhone o strumenti di controllo della sicurezza su iPhone deve considerare il piano Complete.

La compatibilità indicata per Intego ONE comprende Mac Intel e Apple silicon con macOS 12.4 o successivo, almeno 8 GB di RAM e 2 GB di spazio libero. Prima dell’acquisto è quindi opportuno verificare il sistema operativo e le caratteristiche del proprio computer.

Offerta Black Friday: prezzo e condizioni

Fino al 6 dicembre 2026 incluso, Intego ONE Advanced è disponibile con uno sconto del 50% attraverso il link partner dedicato. La riduzione viene applicata automaticamente al checkout. L’offerta partner è distinta dalle promozioni eventualmente mostrate sul sito pubblico di Intego: per ottenere le condizioni descritte qui occorre usare il link dedicato all’articolo.

Prezzo promozionale: 2,71€/mese

Durata dell’abbonamento: 2 anni

Scadenza dell’offerta: 6 dicembre 2026

L’abbonamento prevede il rinnovo automatico alla tariffa in vigore, salvo disdetta. È inoltre prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, secondo le condizioni applicabili.

Per chi ha un Mac con poco spazio libero, vuole gestire antivirus e firewall da un’unica app e cerca strumenti per la manutenzione, Advanced raccoglie queste funzioni nello stesso piano.

In collaborazione con Intego