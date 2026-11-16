Protezione anti-truffa e VPN premium in sconto del 68% con Norton

Proteggersi dalle truffe online e dagli attacchi hacker è sempre cosa buona e giusta, soprattutto in queste settimane durante le quali si effettueranno numerosi acquisti sui vari siti di e-commerce che aderiscono all’iniziativa del Black Friday. Un aiuto in tal senso arriva da Norton e dalla sua offerta sul piano Norton 360 Deluxe, disponibile a 2,92 euro al mese per dodici mesi grazie allo sconto del 68%.

Offre una protezione anti-truffa e una VPN premium per cinque PC in contemporanea, in più include il monitoraggio del dark web, 50 GB di backup nel cloud e la Protezione minori.

La novità più recente è la nuova VPN ancora più avanzata, che permette di navigare, guardare contenuti in streaming e connettersi alla rete Internet in tutta tranquillità. Dalla sua offre un numero maggiore di posizioni server, connessioni più veloci, una copertura estesa a più dispositivi connessi e una maggiore protezione della privacy.

La protezione anti-truffa si basa invece sull’intelligenza artificiale, in grado di rilevare le truffe sia nei video deepfake che nei messaggi di testo. L’assistente AI Norton Genie fornisce inoltre suggerimenti in tempo reale per trovare eventuali truffe, aiutare gli utenti a orientarsi al meglio tra le funzionalità disponibili e rispondere a quesiti relativi alla sicurezza informatica.

Incluso nel piano anche un password manager che permette di creare, memorizzare e gestire con facilità e sicurezza credenziali online e le informazioni relative alle proprie carte di pagamento (carte di debito e carte di credito).

In aggiunta a ciò troviamo un firewall smart sia per PC Windows che per Mac, utile per bloccare il traffico non autorizzato e monitorare in tempo reale le comunicazioni tra il proprio computer e gli altri. Infine con Protezioni minori si ha la possibilità di gestire le attività sul web dei propri figli e aiutarli a navigare in Internet in modo sicuro.