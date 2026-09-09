Protezione antitruffa per tutta la famiglia a meno di 3€ al mese con Norton

Le minacce informatiche sono in aumento e purtroppo non riguardano soltanto le grandi aziende ma anche i semplici cittadini, in particolare le fasce più deboli, vale a dire gli anziani e i bambini. Ecco perché pensare a una protezione anti-truffa che copra l’intera famiglia può essere una buona idea, ora che settembre è iniziato e si è tornati dalle vacanze estive.

Una soluzione in tal senso può essere Norton 360 Deluxe, il piano della suite Norton 360 che include VPN, Protezione minori, 50 GB di backup nel cloud e il monitoraggio del Dark Web su cinque dispositivi in contemporanea a 2,92 euro al mese, vale a dire 34,99 euro per il primo anno contro i 109,99 euro richiesti di listino.

Con Norton 360 si ha accesso a una VPN ancora più avanzata, grazie alla quale è possibile navigare, guardare contenuti in streaming e connettersi alla rete Internet della propria casa in assoluta tranquillità. Il merito è di un numero maggiore di posizioni server, di una copertura più estesa, di connessioni più veloci e di una migliore protezione della privacy.

Tra le altre cose, il piano Deluxe include anche un password manager di nuova generazione, attraverso cui è possibile creare, memorizzare e gestire in tutta semplicità password, credenziali online e dati delle proprie carte di pagamento.

Il fiore all’occhiello del prodotto rimane comunque la protezione anti-truffa basata sull’intelligenza artificiale, che aiuta a proteggere tutti i componenti della famiglia dalle truffe online presenti nei messaggi di testo o nei video deepfake. A tutto ciò, infine, si aggiunge la protezione dalle minacce in tempo reale grazie a un antivirus di livello assoluto.