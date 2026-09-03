Sicurezza online, sconti fino al 47% sui piani individuali di Bitdefender

Total Security, Premium Security e Ultimate Security sono i piani protagonisti dell'offerta in corso sul sito di Bitdefender.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 set 2026
Sicurezza online, sconti fino al 47% sui piani individuali di Bitdefender
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L’esigenza di proteggere i propri dispositivi durante la navigazione sul web è un sentimento sempre più diffuso tra gli utenti. A questo proposito, una delle offerte più interessanti di inizio settembre ha per protagonisti i piani individuali di Bitdefender, punto di riferimento per la sicurezza online a livello internazionale, con sconti fino al 47%.

Bitdefender Total Security, il piano più economico disponibile a 49,98 euro per il primo anno, include una protezione in tempo reale 24 ore su 24 potenziata dall’intelligenza artificiale e un password manager affidabile. La protezione è valida per un massimo di cinque dispositivi tra PC Windows, Mac, smartphone Android e iPhone.

Pagina offerta Bitdefender

bitdefender piani

Di seguito una panoramica completa dell’offerta sui prodotti per la sicurezza sul web di Bitdefender:

  • Total Security: 49,98 euro per il primo anno invece di 94,99 euro, include una protezione in tempo reale per 5 dispositivi in contemporanea e un password manager (47% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Premium Security: 64,99 euro per il primo anno invece di 109,99 euro, include tutto ciò che offre Total Security più una VPN illimitata, uno strumento anti-tracciamento, la protezione per due indirizzi e-mail e il tool Scam Protection Pro basato sull’intelligenza artificiale (41% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Ultimate Security: 74,99 euro per il primo anno invece di 139,99 euro, include tutto ciò che offre Premium Security più il monitoraggio del Dark Web, la notifica di eventuali violazioni in tempo reale, il punteggio di protezione dell’identità e consigli sulla sicurezza dagli esperti di Bitdefender

La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta Bitdefender

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