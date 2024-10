Tutto come previsto. Dopo aver svelato la nuova generazione dell’iMac, Apple ha presentato il Mac Mini con chip M4 e M4 Pro (che è anche il primo Mac carbon neutral). E a questo giro, le novità non si “nascondono” solo all’interno, perché il computer desktop super compatto porta con sé anche un restyling totale che non passa inosservato. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere, compresi i prezzi per il mercato italiano.

Mac Mini con M4 e M4 Pro: novità e prezzi

Design

Ciò che balza immediatamente all’occhio è il nuovo design di questa potentissima macchina. In realtà è nuovo per la serie Mini, perché come in molti avranno già notato, Apple ha ripreso il look del Mac Studio. Questo piccolo concentrato di tecnologia da posizionare sulla scrivania è ancora più piccolo, solo 12,7 centimetri per lato, ma è un po’ più alto rispetto al solito.

Grazie a questo form factor, il Mac Mini M4 non solo occupa meno spazio (la metà, spiega l’azienda di Cupertino) ma può anche integrare una innovativa architettura termica che incanala l’aria e la fa circolare tra i vari livelli del sistema, per poi farla uscire dalla base. In questo modo, le temperature della macchina saranno sempre sotto controllo, anche durante le attività più intense.

M4 e M4 Pro

La seconda grande novità è invece all’interno. Il processore M4 con CPU 10-core, GPU 10-core e 16GB di memoria unificata di partenza assicura ottime performance per le esigenze di studenti, professionisti e piccole imprese. Debutta però anche il chip M4 Pro, un processore che – a detta di Apple – sprigiona una potenza sconfinata, per prestazioni fulminee in ogni ambito di impiego.

Con un massimo di 14 core, di cui 10 performance core e quattro efficiency core, il chip M4 Pro offre anche fenomenali prestazioni multi‑thread. Arrivando fino a 20 core, la GPU del chip M4 Pro è fino a due volte più potente rispetto a quella del chip M4, ed entrambi i chip portano per la prima volta su Mac mini il ray tracing con accelerazione hardware. Il Neural Engine nel chip M4 Pro è oltre 3 volte più veloce rispetto a quello di Mac mini con chip M1, così i modelli on‑device di Apple Intelligence lavorano alla velocità della luce.

Il Mac Mini con M4 Pro può essere configurato anche con 64GB di memoria unificata e consente di sfruttare la velocità dello standard Thunderbolt 5 (fino a 120Gbps).

Connessioni

Ci sono novità da segnalare anche per quanto riguarda porte e connessioni. La parte anteriore prevede due porte USB-C compatibili con USB 3 e un jack audio da 3,5mm per collegare cuffie e speaker.

Sul retro della versione con chip M4 ci sono tre porte Thunderbolt 4, quelle della configurazione con M4 Pro sono invece Thunderbolt 5, come anticipato poco sopra. Di serie ci sono poi una porta Gigabit Ethernet (fino a 10Gb) e una porta HDMI utile per collegare monitor e televisori.

Prezzi e disponibilità

Compatibile con Apple Intelligence (nel 2025 disponibile anche in Italia), il nuovo Mac Mini può già essere preordinato sul sito web di Apple, con consegna a partire dall’8 novembre. Di seguito le configurazioni con relativi prezzi: