Mac Mini M2 non ha rivali a questo prezzo: solo 599€ su Amazon

Nonostante qualche assenza eccellente, il 2023 di Apple si è rivelato un anno abbastanza ricco di sorprese. Tra le più apprezzate dalla community c’è sicuramente il Mac Mini M2, un computer desktop compatto (ed elegante come sempre) che garantisce potenza e affidabilità: l’hardware premium incontra macOS, un sistema operativo che gestisce al meglio qualsiasi operazione.

Oltre al processore Apple Silicon M2, oggi il computer è forte di un altro vantaggio: il prezzo. Grazie allo sconto Amazon del 18%, costa solo 599€, con spedizione compresa e consegna in meno di 24 ore.

Tutto quello di cui hai bisogno in un computer piccolo ed elegante: il Mac Mini M2 oggi costa solo 599€

Quando si definisce il Mac Mini M2 una “macchina potente, ideale anche per i professionisti” non si commette di certo un errore. Il computer compatto di Apple arriva infatti con CPU e GPU ancora più veloci, una maggiore banda di memoria e un media engine più potente. Tutto ciò si traduce in prestazioni più che solide e, allo stesso tempo, in un’efficienza energetica non riscontrabile in altri prodotti della medesima categoria.

Il mini computer dell’azienda di Cupertino ha una CPU 8-core con quattro high-performance core e quattro high-efficiency core e una GPU 10-core, che lo rendono perfetto per chi cerca prestazioni veloci e la massima produttività. Operazioni quotidiane di base (app, navigazione web e multitasking fra app) sono fulminee, e tutte le attività più complesse (editing di foto con Photoshop e di video con Final Cut Pro, ad esempio) vengono gestite senza problemi, anche con carichi di lavoro ancora più impegnativi.

Il modello con chip M2 può anche riprodurre simultaneamente fino a due stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps.

Infine, per quanto riguarda porte e collegamenti, non manca nulla. Il computer Apple è dotato di due porte Thunderbolt, due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10GB e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. Infine, è dotato degli ultimi standard wireless, con Wi-Fi 6E, per un throughput due volte più veloce rispetto a prima, e Bluetooth 5.3.

