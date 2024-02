I MacBook Air e Pro di ultimissima generazione sono davvero notebook spettacolari, sia in termini di design che di performance. Un ostacolo però c’è, ed è il costo per nulla contenuto. Quindi cosa bisogna fare? Arrendersi non è mica una soluzione. Se cerchi una soluzione sì performante ma che pesi meno sul tuo conto in banca, la soluzione c’è e si chiama MacBook Air M1. Il laptop del 2020 del gigante di Cupertino non avrà la tacca sul display, ma è ancora oggi uno dei migliori sul mercato, anche quando viene messo alla prova con software più intesi, come quelli per l’editing di foto e video ad esempio.

Vuoi dargli una chance? Su Amazon trovi il modello Oro con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD in offerta a 1.080 euro, spedizione compresa. Il portatile è venduto da R-Store Apple Premium Partner, venditore professionale totalmente affidabile (91% di feedback positivi) e con diversi negozi fisici sparsi sul territorio. Insomma, si può procedere in totale sicurezza.

Il MacBook Air M1 punta su design, performance e… prezzo!

Il laptop con chip M1 è una macchina ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno display Retina da 13,3″ di altissima qualità, che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Il processore M1 è stato progettato per offrire prestazioni eccezionali, consumando meno energia rispetto ai processori precedenti. Grazie a questo, l’Air ha una durata della batteria incredibile, che può arrivare fino a 18 ore di navigazione web o 15 ore di riproduzione video continua.

«È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia», spiega Apple.

Il notebook Apple con M1 è anche dotato di una fotocamera FaceTime HD migliorata, di altoparlanti stereo e microfoni a doppia gamma dinamica, che offrono un’esperienza di videoconferenza più nitida e chiara, e del Touch ID.

