Durante l’evento Scary Fast, che ha reso un po’ più speciale l’Halloween di quest’anno (almeno per gli appassionati di tecnologia), Apple ha presentato la nuova linea di MacBook Pro. Tra le new entry c’è anche la configurazione da 14 pollici con processore M3 “base” e 8GB di RAM. Ebbene, il fatto che il gigante di Cupertino abbia deciso di equipaggiare un laptop dal prezzo superiore ai 2.000 euro (in Italia) con solo 8GB di memoria unificata ha generato qualche malumore.

Possibile mai che nel 2023, Apple abbia lanciato un notebook della linea Pro con così poca memoria RAM? Una domanda più che lecita, nonostante in fase d’acquisto sia possibile optare per upgrade dai costi per nulla contenuti (più 230€ per 16GB e più 460€ per 24GB). C’è inoltre da considerare che, a “causa” del tipo di architettura”, la RAM – una volta scelta la quantità – non può essere aggiornata.

MacBook Pro M3 con 8GB di RAM: per giudicarlo non bisogna fermarsi alle specifiche tecniche, dichiara Apple

Tornando agli 8GB, secondo molti utenti non sarebbero sufficienti per la maggior parte dei flussi di lavoro professionali, soprattutto quando si parla di editing di foto e video. Insomma, 16GB di RAM dovrebbero essere il minimo per un laptop con un certo tipo di target.

Le critiche ricevute hanno spinto Apple a spiegare il perché di questa scelta. Ecco quanto dichiarato da Bob Borchers, VP del marketing di Apple, nel corso di una recente intervista.

In realtà, 8GB di RAM su un MacBook Pro M3 sono probabilmente l’equivalente di 16GB su altri sistemi. Questo perché semplicemente siamo in grado di sfruttarla in modo molto più efficiente.

«Le persone dovrebbero andare oltre le semplici specifiche e cercare di capire come una determinata tecnologia viene utilizzata», ha dichiarato il dirigente Apple, invitando gli utenti a provare con mano il nuovo MacBook Pro M3 così da potersi rendere conto di quanto sia davvero potente ed efficiente.

Per chiunque se lo stesse chiedendo, rispetto al modello che ha mandato in pensione (il 13″ con Touch Bar), il nuovo Pro da 14 pollici offre diversi vantaggi. Il display è un Liquid Retina XDR con supporto alla frequenza d’aggiornamento a 120Hz, la fotocamera FaceTime HD è a 1080p, il sistema audio conta sei altoparlanti e in termini di connettività wireless ci sono il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3.