macOS 15.2 rende impossibile creare backup del sistema con SuperDuper

SuperDuper è un’applicazione popolare e molto apprezzata per la gestione dei backup su macOS, nota per la sua capacità di creare copie di sicurezza avviabili in modo semplice e intuitivo. Con un’interfaccia chiara e un sistema di pianificazione integrato, SuperDuper rende immediata l’automatizzazione dei backup, offrendo un complemento ideale a Time Machine.

Grazie alla sua flessibilità, SuperDuper consente di salvare un backup avviabile accanto al volume di Time Machine, offrendo una misura di sicurezza aggiuntiva per gli utenti e per la salvaguardia dei loro dati.

Apple macOS 15.2: un bug critico blocca il funzionamento di SuperDuper

La Mela ha pubblicato di recente macOS 15.2. La nuova versione del sistema operativo ha introdotto una sorpresa tanto inattesa quanto sgradita: un grave bug che compromette il funzionamento del “replicatore” utilizzato da SuperDuper per la copia del sistema operativo.

Il problema, immediatamente riscontrato dagli utenti di SuperDuper, ha lasciato molti senza soluzioni immediate per eseguire backup completi e affidabili.

Il problema: “Resource Busy“

Il malfunzionamento con SuperDuper, evidentemente figlio di una modifica improvvida integrata in macOS 15.2, si verifica verso la fine del processo di replicazione del volume Data. Nello specifico, al momento di copiare Preboot o Recovery. L’operazione si interrompe con un errore di tipo Resource Busy.

In passato, errori simili potevano essere aggirati mantenendo attivo il sistema durante la procedura. Tuttavia, con la nuova versione di macOS, tale approccio risulta inefficace.

Un problema creato da Apple

Come spiegano gli autori di SuperDuper, Con l’introduzione del sistema read-only su macOS, Apple ha tolto la possibilità a sviluppatori di terze parti di copiare autonomamente la partizione di sistema, demandando questo tipo di interventi – in via esclusiva – ai suoi software.

Con macOS 15.2, però, la Mela ha compiuto un ulteriore passo indietro: il replicatore fornito da Apple non funziona più correttamente, bloccando ogni tentativo di duplicazione del sistema operativo installato sulla macchina.

Ovviamente, anche sulla scorta delle molteplici segnalazioni degli utenti, SuperDuper ha segnalato il bug ad Apple. Tuttavia, finché l’azienda di Cupertino non interverrà per correggere il problema, il sistema non potrà più essere replicato avvalendosi di un’utilità di terze parti come SuperDuper.

Fino alla risoluzione del bug, SuperDuper consiglia un approccio alternativo che consiste nell’utilizzare l’opzione Backup, All files combinata con Smart Update. In questo modo, quanto meno, diventa possibile eseguire una copia completa dei seguenti elementi:

Applicazioni

Dati personali

Impostazioni utente

La partizione di sistema, tuttavia, rimane esclusa essendo di tipo read-only e non modificabile. In caso di necessità, SuperDuper consiglia di effettuare un’installazione pulita del sistema operativo e successivamente ripristinare i dati durante la procedura di configurazione iniziale.

Tabella di confronto tra SuperDuper ed Apple Time Machine