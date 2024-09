A differenza di quanto qualcuno possa pensare, Apple non ha (ancora) abbandonato i suoi Mac con chip Intel. Certo, è solo una questione di tempo, ma nel frattempo bisogna godersi il presente, e il presente è nel segno di macOS Sequoia. Il major update è stato rilasciato solo poche ore fa e, pur non essendo rivoluzionario, porta con sé importanti novità. Ma quali tra queste sono una esclusiva dei computer con Apple Silicon?

macOS Sequoia: queste le novità non compatibili con i Mac con chip Intel

Apple Intelligence

L’insieme di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale è una esclusiva dei Mac con chip Apple Silicon, quindi M1 e successivi. L’azienda lo ha sottolineato più volte nel corso degli ultimi appuntamenti mediatici e, a dire la verità, non è per nulla una sorpresa.

La prossima versione di macOS, che seguendo la tradizione degli ultimi anni verrà presentata a giugno del 2025, probabilmente non sarà compatibile con i computer Apple con chip Intel e l’azienda di Cupertino ha quindi deciso di non investire né risorse né tempo sulla compatibilità di Apple Intelligence con queste macchine. Ma è anche una strategia di marketing: in questo modo, Apple spinge gli utenti a considerare l’acquisto dei suoi Mac più recenti.

In ogni caso, per quel che riguarda gli utenti italiani (così come tutti coloro che si trovano in uno dei paesi dell’Unione Europea) non c’è alcuna differenza. Apple Intelligence, a causa di alcuni ostacoli dovuti al DMA, non è disponibile e le tempistiche del suo debutto in UE sono ancora molto incerte.

Trascrizione audio in diretta

L’azienda di Cupertino ha confermato che la funzione di trascrizione in tempo reale dei contenuti audio nell’app di sistema Note è limitata ai dispositivi con Apple Silicon. Questa feature, spiega Apple, trascrive in tempo reale tutto ciò che viene detto in un contenuto audio, permettendo così agli utenti di consultare o combinare quanto trascritto con altri commenti ma anche documenti e checklist.

Per la gioia di molti, queste sono le due uniche due funzionalità di macOS Sequoia che gli utenti con un Mac Intel non possono utilizzare. Qui l’elenco completo delle macchine compatibili con l’aggiornamento.